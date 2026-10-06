João Cancelo a poursuivi sa brillante prestation avec la sélection du Portugal durant la trêve internationale, après avoir inscrit deux buts face au Danemark et à la Norvège, confirmant ainsi le retour de son meilleur niveau et consolidant sa place parmi les éléments les plus en vue de la sélection, au moment où il s'apprête à retrouver les rangs du Barça.

Le journal portugais « A Bola » a révélé une statistique frappante concernant Cancelo : il semble que le latéral portugais soit plus efficace devant le but lorsque Cristiano Ronaldo n'évolue pas à ses côtés sur le terrain, bien que le duo ait joué ensemble lors de 56 des 77 matches internationaux disputés par Cancelo avec l'équipe première.

Le joueur du Barça a inscrit 5 de ses 14 buts internationaux lors de 21 rencontres où il n'a pas évolué en même temps que Ronaldo, portant sa moyenne à un but tous les 4,2 matches en l'absence du capitaine du Portugal, contre un but tous les 6,2 matches lorsqu'il joue à ses côtés.

Malgré ces chiffres, Cancelo n'a pas hésité à faire l'éloge de Ronaldo, affirmant que le capitaine de la sélection représente un symbole pour le Portugal. Il a déclaré : « C'est notre capitaine et le symbole de notre sélection nationale. Il est tout simplement le meilleur. Tout le monde sait ce qu'il représente pour le Portugal et ce qu'il a apporté à ce pays. »

Il a ajouté : « Je pense que les choses se termineront sans aucun doute de la meilleure manière possible. Nous voulons tous régler la situation dans le calme et avec le respect que mérite Cristiano », en référence à la polémique entourant l'avenir de la star chevronnée avec la sélection.

Un début modeste, puis l'explosion

L'éclat de Cancelo avec le Portugal survient après un début modeste de sa saison avec le Barça, lui qui n'a disputé que 38 minutes lors des 5 premiers matches de Liga, avant d'obtenir davantage de temps de jeu et de commencer à retrouver son influence au sein de l'équipe.

Lors des deux rencontres suivantes de Liga, ainsi que lors de son apparition dans le premier match du Barça en Ligue des champions, Cancelo a cumulé 258 minutes, durant lesquelles il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Après sa prestation solide avec le Portugal, la participation attendue de Cancelo avec le Barça semble plus importante encore, surtout alors que l'équipe approche d'une série d'affrontements relevés, Hansi Flick ayant besoin de la meilleure version de tous ses joueurs pour affronter les échéances difficiles à venir.