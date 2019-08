Ronaldo était ouvert à un transfert vers l'AC Milan selon Fassone

Les Rossoneri étaient à la poursuite de la star portugaise avant de la voir s'installer à la Juventus l'été dernier.

L'ancien directeur général de l' , Marco Fassone, a déclaré que Cristiano Ronaldo avait envisager de s'installer à San Siro avant de rejoindre la , la saison dernière.

"Le président voulait Cristiano Ronaldo, mais les chiffres nous ont dit que c'était déconseillé", a déclaré Fassone à Sportitalia.



"Ronaldo était ouvert à l’évaluation de l’opportunité, car Milan est un club célèbre et il y avait de l’enthousiasme autour de nous.



"Cependant, nous n'avons jamais dépassé certains calculs internes pour voir s'il était potentiellement ouvert à cela", a-t-il indiqué.



Bonucci n'a passé qu'une saison à Milan avant de retourner à Turin et Fassone a admis que ce transfert était mal avisé parmi les nombreux joueurs choisis par le club lombard lors de l'été en question (en 2017-2018 avec les arrivées de Andre Silva, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Franck Kessie, Nikola Kalinic et Fabio Borini).



"Bonucci était une erreur", a déclaré Fassone.





"Quand nous avons recruté Bonucci à la Juventus, nous avions déjà effectué huit ou neuf achats. La stratégie était de créer une équipe adaptée au 4-3-3, de sorte que nous avions déjà les défenseurs et que nous n'avions vraiment pas besoin d'un autre. Ce qu'il manquait, c’était un avant-centre pour lequel nous avions prévu 70 millions d’euros.



"Le choix que nous avons finalement fait était de réduire le budget alloué à l'attaquant et de signer un leader pour le vestiaire. Avec le recul, si on avait pu investir dans un top buteur comme c'était prévu, cela aurait été différent."



Milan se prépare pour la saison 2019-2020 avec son nouvel entraîneur, Marco Giampaolo, après la démission de Gennaro Gattuso à la suite de la cinquième place du club la saison dernière en .