Ronaldo et la VAR n'ont pas été suffisants pour sauver la Juventus contre l'Atlético Madrid

Ronaldo a été recruté pour permettre à la Juventus de triompher en Ligue des champions mais n'a rien pu faire contre l'Atlético Madrid.

La légende de la Juventus Turin, Alessandro Del Piero, avait prévenu l'Atletico Madrid mercredi que son ancien club avait un nouveau plan de jeu qui "donne presque toujours d'excellents résultats en Ligue des champions: c'est CR7!"



Certes, Cristiano Ronaldo a été maintes fois décisif pour le Real Madrid en Europe: il a marqué 50 fois dans les matchs à élimination directe pour le club merengue.

Il n’y a donc rien de surprenant au fait que la presse italienne s’attende à ce que le quintuple Ballon d’Or remporte presque à lui seul le tournoi avec la Juve.

Ronaldo était là pour son retour dans la capitale espagnole, mais n'a rien pu faire face à une approche tactique terriblement défensive qui, comme on pouvait s'y attendre, a entraîné une performance terrible et un résultat encore pire.



Ce n’était pas faute d’essayer, alors que le joueur de 34 ans a bien failli ouvrir le score après huit minutes avec un coup franc percutant que Jan Oblak a bien réussi à placer au-dessus du but.



En fin de compte, le Portugais s'est montré impuissant et cette défaite voit la Vieille Dame à la porte de l'élimination.



Nous ne devrions pas être surpris non plus. Ronaldo a marqué 22 buts en seulement 31 matchs contre Atlético, mais ces chiffres sont quelque peu trompeurs.

En effet, il n'avait pas réussi à marquer lors de quatre de ses cinq derniers matches de Ligue des champions contre l'Atléti.



Ronaldo n'était cependant pas du tout responsable de la défaite de la Juve. Il a porté le combat contre les hommes de Simeone jusqu'au bout mais a été laissé tomber par Mario Mandzukic et Paulo Dybala manquant à l'attaque, un milieu de terrain dépourvu de créativité, avec Miralem Pjanic douloureusement inefficace et une défense exceptionnellement bâclée.



C’était plutôt un échec collectif, la Juve jouissant de beaucoup de possession mais montrant une pénétration quasi nulle dans son jeu.

Détectant le sang, l'équipe adverse de Diego Simeone a ensuite doublé son avantage avec Diego Godin.



"Nous savions qu'ils étaient très dangereux et nous devions être plus concentrés dans ces situations", a déploré Chiellini.



La Juve a fait appel à VAR pour les sauver à nouveau après les deux buts, mais leur chance était épuisée.



"Avoir Cristiano est un avantage, a déclaré Allegri à propos des espoirs de la Juve en Ligue des champions, mais cela ne suffit pas. "

Ce n'était certainement pas le cas mercredi à Madrid. Et il est possible que cela ne soit pas le cas à Turin dans trois semaines, à moins qu'Allegri et la Juve ne proposent un plan de match adéquat.



Compter uniquement sur CR7 n’est plus une option