Ronaldo estime la victoire de la Juve contre le Torino logique

Cristiano Ronaldo affirme que la Juventus "a mieux joué que le Torino, a eu plus d'opportunités de marquer et a mérité la victoire".

Le derby de Turin a été décidé par un penalty en deuxième mi-temps et un but décisif de Cristiano Ronaldo. Cette victoire a permis à la Juve de prendre une avance provisoire de 9 points sur Naples.



"Ce fut un match difficile et le terrain était très chahuté, assez irrégulier", a déclaré CR7 à DAZN.



"Nous avons réalisé une bonne performance, avons mieux joué que Torino, eu plus d'opportunités de marquer et mérité la victoire."



Son penalty n'était pas seulement le but décisif du Derby Della Mole, mais aussi le 5 000e but en Serie A de la Juventus Turin.



"Je suis heureux, mais le plus important était d'aider l'équipe à gagner."



Sur son tir, Ichazo, le gardien du Torino a touché le ballon et Ronaldo a reçu un carton jaune pour avoir bousculé le gardien après le but.



"Il a bien fait de mettre la main, mais j’ai frappé fort et c’est entré. C’est la chose la plus importante", a jugé Cristiano Ronaldo.