Ronaldo est le grand perdant… La frappe fulgurante de Messi en Algérie lui fait atteindre cinq records historiques

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a ouvert le score pour les « Tango » lors de la Coupe du monde 2026 face à l’Algérie, inscrivant ainsi une performance historique.

Après un premier but refusé pour hors-jeu dès la 5^e minute, la star argentine a récupéré le ballon à l’entrée de la surface, effacé la défense algérienne d’une chevauchée solitaire, puis décoché une frappe puissante qui a battu Luca Zidane à la 17^e minute.

Ce succès intervient lors de sa sixième Coupe du monde, vingt ans après ses débuts contre la Serbie en 2006.

D’après le site « Stats Foot », il égale ainsi le record de son rival Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, en marquant lors de cinq éditions différentes de la Coupe du monde.

Toutefois, « El Don » pourrait redevenir le seul détenteur de ce record en marquant lors de sa sixième édition s’il trouve le chemin des filets face à la République démocratique du Congo ce mercredi soir dans le groupe 11.

À 38 ans et 357 jours, il devient le troisième buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, devançant le précédent record de Ronaldo (37 ans et 292 jours), d’après les données du compte spécialisé « Master Sheph ».

Seuls la légende camerounaise Roger Milla, buteur à 42 ans et 39 jours, et le Portugais Pepe, auteur d’un goal à 39 ans et 283 jours, font mieux.

Ronaldo pourrait toutefois repasser devant Messi et Pepe en cas de but contre la République démocratique du Congo ou plus tard dans la compétition.

L’Argentin est également devenu le premier joueur de l’histoire à marquer contre 11 sélections différentes, dépassant le duo allemand Jürgen Klinsmann et Miroslav Klose ainsi que le Brésilien Ronaldo, bloqués à 10.

Selon Opta, il s’agit de son cinquième but inscrit depuis l’extérieur de la surface en Coupe du monde, performance qui l’aligne sur le record de 1966 détenu par le Brésilien Roberto Rivelino.

Avec ce 14^e but en Coupe du monde, lors de sa sixième participation, Messi rejoint au passage Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre le Sénégal plus tôt dans la journée, ainsi que l’Allemand Gerd Müller.

Le trio occupe la troisième place du classement historique des buteurs, devancé seulement par Klose (16 buts) et le Brésilien Ronaldo (15 buts).

Le match Argentine-Algérie, disputé tôt mercredi au stade Arrohead, ouvrait la première journée du groupe J de la Coupe du monde 2026, où figurent également la Jordanie et l’Autriche.