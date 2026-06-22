Ronaldo en tête du classement… Mbappé, l’héritier légitime des grands noms de l’Euro et de la Coupe du monde

Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du Real Madrid, a confirmé son statut d’héritier des grands buteurs des compétitions internationales en ouvrant le score face à l’Irak tôt mardi matin.

Les Bleus ont ouvert le score dès la 14^e minute, sous une pluie battante, grâce à l’attaquant du Real Madrid.

Avec 15 buts, il se rapproche du record de la légende Lionel Messi, auteur ce soir d’un nouveau doublé contre l’Autriche, et pointe désormais à trois unités du total historique de 18 réalisations en Coupe du monde. Mbappé rejoint ainsi un club très fermé de buteurs européens, dont Cristiano Ronaldo reste le chef de file.

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Grâce à son but contre l’Irak, Mbappé porte son total à 16 buts en compétitions majeures avec les Bleus (15 en Coupe du monde + 1 en Coupe d’Europe), égalant ainsi le record de la légende allemande Jürgen Klinsmann. d’après les données de Stats Foot. À seulement 26 ans, il devient le cinquième meilleur buteur européen des grandes compétitions, devançant plusieurs légendes du Vieux Continent.

Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal – encore muet lors de la Coupe du monde 2026, en tête de ce classement avec 22 buts marqués entre la Coupe du monde et l’Euro, devant l’Allemand Miroslav Klose (19), son compatriote Gerd Müller (18) et l’actuel capitaine de l’Angleterre Harry Kane (17).

À 26 ans, Mbappé est désormais considéré comme la principale menace de Messi dans la course au titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, car il pourrait participer à au moins deux éditions supplémentaires, tandis que Messi, 38 ans, dispute probablement sa dernière.

Même constat pour Ronaldo, pour qui le Mondial 2026 sera très probablement le dernier, à 41 ans.

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