Ronaldo élimine les rumeurs: son avenir serait encore à la Juventus

Cristiano Ronaldo n'abandonne pas la Juventus: l'entourage aurait laissé filtrer la volonté de rester pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L'amertume pour ne pas avoir su porter l'équipe comme il l'entendait, son élimination lors du quart de finale de s'est vue confrontée à des enfants terribles plus désireux de gagner: Cristiano Ronaldo a quitté la Ligue des champions et avec ce fait, il y a eu de petites rumeurs édifiantes au sujet d'un possible départ .

Il était inévitable de penser à un adieu aux Bianconeri après ce qui s’était passé, alimenté par les rumeurs de divorce en 2020 et le geste étrange du Portugais qui a surpris à la fin du match retour contre l' (un signe faisant penser que ses coéquipiers avaient eu trop peur, ndlr).



Tant d'hypothèses, des dizaines d'hypothèses, une seule certitude: comme le rapporte "Tuttosport", quitter la ne figurerait pas dans les plans de Cristiano Ronaldo, du moins pour le moment. L'entourage du joueur a bien fait comprendre cela, à l'instar de Massimiliano Allegri qui l'a même signifié à voix haute en conférence de presse.



"Ronaldo, c'est l'avenir de la Juventus. Il s'est mis à la disposition de ses coéquipiers en marquant beaucoup de buts, je suis convaincu qu'il fera encore mieux l'année prochaine".



Et quel meilleur remède que de remporter le Scudetto pour soigner la blessure européenne? Il sera possible de mettre fin au suspens une bonne fois pour toutes contre la (18h00 ce samedi): un point suffira pour un 8ème titre consécutif en championnat.



Ronaldo sera également de la partie sur le terrain pour remporter le titre de meilleur buteur. Mis au repos ces dernières semaines pour se concentrer exclusivement sur la Ligue des champions, il n'a plus que la à disputer avec la Vieille Dame.