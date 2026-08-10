La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, dans la ville de Funchal sur l'île portugaise de Madère, s'est transformée samedi dernier en théâtre d'une scène inattendue, lorsque des centaines de touristes et de journalistes se sont rassemblés devant ses portes, persuadés d'assister au mariage de la star portugaise Cristiano Ronaldo et de sa compagne Georgina Rodríguez, alors qu'il s'agissait en réalité de la cérémonie de deux jeunes mariés ordinaires n'ayant aucun lien avec la vedette du football.

Selon le journal local « Jornal da Madeira », qui couvre l'actualité de l'île, une rumeur s'est répandue au cours de la semaine dernière via les médias et les réseaux sociaux, affirmant que Ronaldo allait célébrer son mariage en fin de semaine dans sa ville natale de Madère, ce qui a poussé de grandes foules de curieux à affluer vers la cathédrale.

Une entrée difficile dans l'église

Les mariés, Nicole et Fabio, ont été surpris par un spectacle inédit à leur arrivée à la cathédrale, où le parvis entourant l'église était rempli de centaines de personnes convaincues d'assister à un moment historique dans la vie de l'un des sportifs les plus célèbres au monde. Le journal portugais a confirmé que « le parvis de l'église s'est rempli d'une foule rassemblée dans l'espoir de voir le mariage de Cristiano Ronaldo, à la suite de la diffusion d'informations dans de nombreux médias ».

La chaîne d'information portugaise « SIC Notícias » a diffusé une vidéo du rassemblement, montrant des centaines de spectateurs et de journalistes encerclant l'entrée de l'église, dans une scène que la direction de la cathédrale a décrite comme « quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant ».

La cathédrale de Funchal a publié un communiqué sur sa page officielle Facebook, dans lequel elle a exprimé son étonnement face à la situation, affirmant que « la mariée a eu énormément de difficultés à entrer dans l'église » en raison des grandes foules rassemblées.

Dans un message ultérieur, la direction de la cathédrale a présenté ses « meilleurs vœux aux mariés Nicole et Fabio », ajoutant : « Après un chaos total dans la rue à cause des journalistes et des touristes, nous avons enfin pu fermer les portes de l'église et célébrer le mariage normalement. »

Ronaldo réagit en riant

Cette situation cocasse a fait rire Cristiano Ronaldo lui-même, le joueur âgé de 41 ans ayant commenté une publication du journal « Jornal da Madeira » sur Instagram en utilisant plusieurs émojis hilares, indiquant clairement que la rumeur était sans fondement.

Il est à noter que Ronaldo et Georgina Rodríguez sont en couple depuis des années et ont des enfants, mais qu'ils n'ont jusqu'à présent officiellement annoncé aucun projet de mariage officiel, malgré les spéculations persistantes à ce sujet dans les médias.