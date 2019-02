Ronaldo atteint la barre des 20 buts avec la Juve

Alors qu'elle ne s'arrête que dans trois mois, la première saison de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin est déjà une très grande réussite. La star portugaise s'est parfaitement adaptée à sa nouvelle équipe, et son nombre de buts inscrits depuis son arrivée en est la meilleure preuve.

Ce dimanche, le quintuple Ballon d'Or a fait trembler les filets lors de la victoire acquise sur le terrain de Sassuolo (3-0). Cette réalisation, réussie d'une puissante reprise de la tête, est sa 20e sous les couleurs bianconeri. Un sacré total pour une première saison dans un championnat réputé pour la rugosité de ses défenseurs et son aspect tactique.

20 - Cristiano #Ronaldo has scored at least 20 goals (all comps) in all the last 13 seasons (1 Juventus, 9 Real Madrid, 3 Man United). Polyglot. #SassuoloJuve