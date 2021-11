Ronaldo a une préférence pour le poste de coach et ce n’est pas Zidane

Alors qu’on le pensait favorable à la nomination de Zinédine Zidane en tant que manager de Manchester United en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo souhaiterait voir débarquer un autre nom à Old Trafford. Selon le site anglais Sky Sports, le Portugais pousserait pour la nomination de Luis Enrique, le sélectionneur actuel de l’Espagne.

Le suspense est total pour le poste de coach à MU

Luis Enrique ferait partie des coaches auxquels le board mancunien songe pour assurer la suite aux commandes de l’équipe première. Et il se dit que l’ancien coach de Barcelone serait intéressé par l’idée de discuter aux décideurs anglais. CR7 croit en lui et en sa capacité à relancer MU et en faire de nouveau une équipe capable de rivaliser avec Manchester City, Liverpool et Chelsea en Premier League.

Pour rappel, Luis Enrique avait connu un passage très réussi en tant que coach du FC Barcelone. Il avait mené les Blaugrana à un triplé exceptionnel en 2015.

Luis Enrique n’est au courant de rien

Le technicien espagnol n’a d’ailleurs pas tardé à réagir à la rumeur qui l’envoie dans le nord-ouest de l’Angleterre. « C’est aujourd’hui le 1er avril », a-t-il lâché avec ironie.

Outre Enrique et Zidane, trois autres noms se dégagent dans la presse britannique pour ce poste si exigeant. Erik Ten Hag, le coach de l’Ajax, fait partie des candidats, au même titre que Laurent Blanc. Il se murmure aussi que MU serait prêt à attendre l’année prochaine pour miser sur Mauricio Pochettino et miser d’ici là sur un technicien intérimaire.

Pour revenir à Zidane, il se dit aussi qu’il aurait refusé ce poste une nouvelle fois. Le technicien français ne parle pas anglais et sa femme ne souhaite pas déménager en Angleterre.