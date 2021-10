Ronaldo à Manchester United, un deal XXL... bouclé dans un endroit insolite !

La légende anglaise Gary Lineker affirme que le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester aurait en partie été bouclé... dans son arrière-jardin.

La légende anglaise Gary Lineker affirme que le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a fait signer Cristiano Ronaldo dans son jardin. L'un des coups d'éclat de l'été a vu Ronaldo quitter la Juventus pour Old Trafford, scellant ainsi son retour chez les Red Devils plus de dix ans après son départ pour le Real Madrid.

Lineker a révélé qu'au moins une partie des négociations a été menée par Woodward depuis le jardin de l'ancien attaquant de Tottenham. "Je vais mettre mes cartes sur la table. Ed Woodward est un bon ami à moi et c'est mon voisin. Il a signé Ronaldo alors qu'il était dans mon jardin !", a déclaré Lineker à BBC Sport.

"C'était génial. J'ai su quand il est entré et qu'il était au téléphone avec Jorge Mendes (l'agent de Ronaldo) ou quelqu'un d'autre. J'espère que je n'en dis pas trop, mais il l'a fait signer, alors... oui ! J'ai une photo fantastique de lui au téléphone avec lui dans le jardin arrière, que je pourrais partager un jour avec sa permission", a-t-il ajouté.

Malgré Ronaldo, Manchester United inquiète

Malgré l'ajout des talents indéniables de Ronaldo, United a eu du mal à être au sommet de sa forme de manière régulière cette année. Une défaite 2-1 contre Young Boys en Ligue des champions a été suivie d'une victoire peu convaincante en fin de match contre Villarreal, tandis qu'une défaite en Carabao Cup contre West Ham a été subie.

United occupe la quatrième place du classement de la Premier League après sept matches joués, mais on s'interroge désormais sur la capacité de l'équipe à rester dans la course au titre après avoir échoué à battre Aston Villa ou Everton à Old Trafford. En effet, lors de la défaite contre les Toffees lors du dernier match de United, Ronaldo a été laissé sur le banc, Sir Alex Ferguson ayant été filmé en train de remettre en question la décision d'Ole Gunnar Solskjaer vis-à-vis de l'attaquant star.

Le Norvégien aura l'occasion de faire taire ses détracteurs après la trêve internationale, avec une double confrontation européenne contre l'Atalanta et des chocs en championnat contre Leicester, Liverpool et Tottenham. Une période charnière, qui donnera une indication claire sur la réelle valeur de ces Red Devils.