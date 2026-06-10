Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Ronaldo a livré une performance discrète, mais le Portugal a tout de même battu le Nigeria d’une courte tête à l’aube de la Coupe du monde

Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Coupe du monde
Portugal vs Nigéria
Nigéria
Matchs Amicaux
C. Ronaldo
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Nigeria

Les coéquipiers de Cristiano se préparent à affronter le Congo

L'équipe nationale portugaise a signé une victoire étriquée 2-1 face au Nigeria, lors de son ultime galop d'essai avant la Coupe du monde, qui s'ouvre demain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les deux buts portugais ont été inscrits par Pedro Neto (23e) et Francisco Conceição (75e), tandis que le Nigéria a réduit le score par Akor Adams (37e).

Le Portugal entamera son tournoi le 17 juin face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend aussi l’Ouzbékistan et la Colombie.

Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre dans le onze de départ, mais il a cédé sa place à Gonçalo Ramos à la 64e minute.

Le site international « SofaScore » lui a attribué la note de 6,2/10.

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
République Démocratique du Congo crest
République Démocratique du Congo
COD

Roberto Martínez, le sélectionneur portugais, a profité de cette sortie pour tester la plupart des joueurs retenus, alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche et que le technicien espère bien y décrocher le titre suprême.

De son côté, le Nigeria, battu aux tirs au but par la République démocratique du Congo – prochain adversaire du Portugal – n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde.

Publicité