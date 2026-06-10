Ronaldo a livré une performance discrète, mais le Portugal a tout de même battu le Nigeria d’une courte tête à l’aube de la Coupe du monde

L'équipe nationale portugaise a signé une victoire étriquée 2-1 face au Nigeria, lors de son ultime galop d'essai avant la Coupe du monde, qui s'ouvre demain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les deux buts portugais ont été inscrits par Pedro Neto (23e) et Francisco Conceição (75e), tandis que le Nigéria a réduit le score par Akor Adams (37e).

Le Portugal entamera son tournoi le 17 juin face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend aussi l’Ouzbékistan et la Colombie.

Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre dans le onze de départ, mais il a cédé sa place à Gonçalo Ramos à la 64e minute.

Le site international « SofaScore » lui a attribué la note de 6,2/10.

Roberto Martínez, le sélectionneur portugais, a profité de cette sortie pour tester la plupart des joueurs retenus, alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde approche et que le technicien espère bien y décrocher le titre suprême.

De son côté, le Nigeria, battu aux tirs au but par la République démocratique du Congo – prochain adversaire du Portugal – n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde.