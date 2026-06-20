Ronaldinho signe un nouveau contrat et fait officiellement son retour sur les terrains en tant que footballeur professionnel

Ronaldinho s’apprête à faire son retour sur les terrains professionnels. Le Brésilien de 46 ans va s’engager avec le Ravenna FC, club de Serie C italienne, selon les informations de La Gazzetta dello Sport etde Sky Sports.

Une information qui paraît irréelle, puisque sa carrière s’est officiellement conclue il y a onze ans, lors de son passage à Fluminense. Pourtant, selon les médias internationaux tels que La Gazzettadello Sport et Sky Sports, le retour de l’ancien Ballon d’Or est en bonne voie. La nouvelle a également été relayée par Voetbal International.

« De nouveaux maillots, le même sourire », déclare le magicien brésilien du ballon rond. « J’ai hâte de danser à nouveau avec le ballon et d’écrire un nouveau chapitre aux côtés d’Ignazio et de toute la famille Cipriani. Le football a toujours été une source de joie pour moi, je veux apporter ce même esprit à Ravenne. »

Le Ballon d’Or 2005 ne se contentera pas d’endosser le maillot des giallorossi : il deviendra aussi actionnaire du club. Ignazio Cipriani, propriétaire du club depuis 2024, se réjouit évidemment de cette arrivée de prestige.

« C’est un moment mémorable pour le club », a-t-il déclaré. « Ronaldinho a toujours été mon idole quand j’étais jeune. J’espère que son arrivée incitera une nouvelle génération à tomber amoureuse de Ravenne. »

La Gazzetta s’attend à ce que chaque rencontre du club se transforme en événement majeur pour les passionnés souhaitant voir Ronaldinho en action. Sa présentation officielle est prévue le 23 juin à Miami, avant son arrivée au stage de préparation en juillet. La présentation complète de l’équipe interviendra en août.

« La priorité de Ronaldinho est désormais de se mettre à la disposition de l’entraîneur Andrea Mandorlini, dont la nomination a été confirmée hier pour la nouvelle saison, au cours de laquelle le club souhaite, avec un élan supplémentaire, réussir son accession en Serie B, ce qu’il n’a pas réussi à faire la saison dernière. L’idée est de disputer autant de matchs que possible, mais même un seul match suffirait déjà à redonner vie à sa légende du football », indique le média italien.