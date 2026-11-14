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À la veille de ses débuts avec Ravenna, sa nouvelle aventure footballistique à 46 ans, Ronaldinho a été interviewé par la Gazzetta dello Sport. Voici ce qu’a déclaré le Gaucho.

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Tous les regards sont tournés vers Ravenne-Forlì pour les débuts en Serie C de Ronaldinho, 46 ans. Alors que l’attente et la pression montent autour d’Andrea Mandorlini, qui devra décider de le titulariser ou non lors du derby de demain, prévu à 17 h 30, le Brésilien s’est confié à la Gazzetta.

« J’ai marqué mon premier but en Italie lors du derby de Milan : peut-être que cela se reproduira... L’important, c’est de passer une belle journée », a déclaré l’ancien joueur de l’AC Milan, également actionnaire de Ravenne. Samedi, il prendra part à son premier entraînement avec l’équipe et à la mise au vert d’avant-match. Dida et Serginho seront aussi dans les tribunes pour le suivre, tout comme Fognini et Arrigo Cipriani, le grand-père du président Ignazio.

« Est-ce que tout cela revient un peu à retomber en enfance ? Non, non (il sourit, ndlr), parce qu’aujourd’hui j’ai quarante-six ans, j’ai tout vécu. Mais tout cela fait quand même partie d’un rêve que je veux vivre avec ces gens et mes amis de Ravenne, qui sont heureux de participer à tout cela. »

« Ce but contre l’Inter sous le maillot de l’AC Milan était mon premier en Italie, il était spécial, et je ne l’oublie certainement pas, d’autant que chaque fois que je reviens en Italie, on me le rappelle pratiquement toujours. Mon passage à l’AC Milan a été magnifique, à tous les égards : les gens qui me saluaient, les buts, les souvenirs. Maintenant, je veux rendre heureux les habitants de Ravenne, tant leur passion est grande. »

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« Je suis heureux. Je suis heureux parce qu’après si longtemps, je peux revenir sur le terrain. J’aime l’idée de pouvoir apporter de la joie à mes nouveaux supporters. Je suis revenu grâce à l’amitié qui nous lie à Ignazio Cipriani (le président de Ravenne, ndlr) et pour ce que nous voulons accomplir à l’avenir. Est-ce que je vais faire le spectacle ? Je suis ici pour vivre un moment particulier, unique et spécial de ma vie. Et je pense que, pour les autres joueurs aussi, ce sera peut-être, ou du moins je l’espère, une journée spéciale. »

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« J’ai commencé il y a de nombreuses années et, quand j’ai arrêté, je me suis retourné et j’ai réalisé que j’avais tout gagné. Maintenant, j’ai l’occasion de faire de nouveau quelque chose dans le football, et cela me rend heureux, notamment parce que je peux offrir une belle journée aux supporters en vivant le début de cette belle aventure dans la joie. J’espère simplement que nous pourrons tous passer une belle journée ensemble. »

« Je m’estime chanceux si beaucoup voient en moi une personnalité positive, un modèle. Il me manque un 300e but en carrière ? Pour l’instant, je n’y pense pas... On verra ensuite. »

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« L’AC Milan reste toujours un souvenir magnifique, quelle que soit la façon dont on voit les choses. Un nouveau Ronaldinho ? Je n’aime pas faire de comparaisons. Il y a beaucoup de jeunes que j’aime beaucoup et qui peuvent réussir : il suffit de regarder les Brésiliens... »

« Endrick a le niveau pour jouer en Serie A, bien sûr. C’est un garçon qui peut jouer partout dans le monde : il a disputé de nombreux championnats, et il y a bien joué, en France, au Brésil et en Espagne. Il est très jeune et peut jouer à un bon niveau, oui... »

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« Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde : je suis sûr qu’il fera de grandes choses. Mon plus beau dribble ? Rejouer à 46 ans... »

Le président Ignazio Cipriani a ajouté : « Nous avons eu une idée folle, pleine de fantaisie. Pour l’avenir, l’objectif est de monter en Serie A. Je ne sais pas dans combien d’années, mais nous pouvons, si nous le voulons, rêver aussi d’Europe, en portant le logo « R10 », qui sera notre sponsor technique. Le plus beau et le plus émouvant a été de faire venir un champion jouer pour l’équipe de cœur, en essayant de faire vibrer toute notre ville. »