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Ronaldinho a remonté le temps dimanche en mettant fin à 11 ans d’absence du football professionnel avec un retour sensationnel sous les couleurs de Ravenna, à 46 ans. La légende brésilienne était titulaire lors du derby de Serie C contre Forli, devant des tribunes combles. Il a montré quelques éclairs de son talent d’antan et joué un rôle clé dans l’ouverture du score avant d’être remplacé à la mi-temps.

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Ronaldinho titulaire avec Ravenna pour le derby contre Forli

Ronaldinho a effectué dimanche son retour tant attendu, en débutant avec Ravenna le derby de Serie C contre Forli, devant un Stadio Bruno Benelli à guichets fermés. Le Brésilien n’avait plus joué depuis son départ de Fluminense en 2015. Il est sorti de sa retraite pour évoluer avec ce club de troisième division, qu’il avait rejoint en tant qu’investisseur en août.

Selon BBC Sport, il ne s’était entraîné qu’une seule fois avec ses nouveaux coéquipiers avant le match, samedi. Une composition d’équipe le plaçait à gauche, mais il a passé l’essentiel de ses 45 minutes de jeu dans l’axe.

Ronaldinho contribue à l’ouverture du score de Donati

L’ancienne star du FC Barcelone a montré de beaux gestes et participé à l’action du premier but. Ronaldinho a résisté à un défenseur avant d’effectuer la passe précédant la passe décisive pour Giulio Donati, auteur d’une frappe depuis l’extérieur de la surface.

Il avait déjà créé une occasion pour le défenseur en tirant un corner repris de la tête par Donati, mais sa tentative a été arrêtée. Ronaldinho a ensuite été remplacé à la pause, au terme d’une prestation diffusée en streaming dans plusieurs pays du monde.

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Dida rejoint Ronaldinho dans l’effervescence de la mi-temps

La pause a donné lieu à une véritable agitation médiatique : les journalistes ont entouré Ronaldinho, tandis que Dida, son ancien coéquipier avec le Brésil et l’AC Milan, l’a rejoint sur le terrain. Une tribune provisoire, baptisée R10 en référence à son célèbre numéro de maillot, avait été construite pour la rencontre.

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Au sommet de sa carrière, Ronaldinho a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil, la Ligue des champions 2006 avec le FC Barcelone, ainsi que des titres de champion avec le Barça et l’AC Milan. Il a également décroché le Ballon d’Or et le titre de meilleur joueur de l’année de la FIFA en 2005, et a joué pour le Paris Saint-Germain, Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro, Fluminense et Queretaro.

Ronaldinho rejouera-t-il pour Ravenna ?

Ronaldinho a inscrit 299 buts au cours de sa carrière et espérait atteindre la barre des 300 sous les couleurs de Ravenna. Il était prévu qu’il tire un penalty si l’équipe à domicile en obtenait un.

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On ne sait pas encore s’il aura une nouvelle occasion d’y parvenir, car sa participation à un autre match avec Ravenna, deuxième de son groupe de Serie C, reste incertaine.