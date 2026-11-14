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L'ancienne star brésilienne Ronaldinho estime que son jeune compatriote Endrick possède les qualités qui lui permettraient de réussir avec n'importe quelle équipe du monde, affirmant qu'il constituerait un renfort de poids aussi bien pour le Milan AC que pour la Roma, s'il venait à rejoindre l'un de ces deux clubs lors du prochain mercato hivernal. Il a également exprimé sa grande confiance dans la capacité de Carlo Ancelotti à accomplir des performances remarquables avec la sélection brésilienne.

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Ronaldinho s'est exprimé lors d'un entretien avec le journal italien "La Gazzetta dello Sport" au sujet de l'avenir d'Endrick, dont le nom a récemment été associé à un possible départ du Real Madrid pour rejoindre l'un des deux géants du football italien, le Milan AC ou l'AS Rome, en janvier prochain.

L'attaquant brésilien, âgé de 20 ans, n'a pas eu de temps de jeu régulier avec le Real Madrid cette saison, se contentant de disputer 7 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit un seul but, dans les filets de l'AS Rome.

À propos d'un éventuel transfert de son compatriote vers le championnat italien, Ronaldinho n'a pas hésité à saluer ses qualités, affirmant qu'il était capable de briller sous le maillot du Milan AC ou de l'AS Rome, voire dans n'importe quel autre club au monde.

L'ancienne star de Barcelone et du Milan AC a déclaré : "Bien sûr, il peut jouer n'importe où dans le monde. Il a connu des expériences dans plusieurs championnats et a affiché un bon niveau en France, au Brésil et en Espagne. Il est encore très jeune et possède le potentiel pour réussir."

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Dans un autre registre, Ronaldinho s'apprête à faire son retour sur les terrains et à disputer son premier match officiel depuis plus de 10 ans, après avoir rejoint les rangs du club italien de Ravenne, qui évolue en troisième division, en vue de participer à la rencontre face à Forlì, dans le cadre d'un derby local opposant les deux équipes.

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La star brésilienne est arrivée en Italie hier vendredi pour effectuer sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, en préparation de son apparition attendue lors du match, les prévisions indiquant qu'il devrait jouer au moins 30 minutes.

Ce retour s'inscrit dans le cadre d'un partenariat commercial plus large avec Ignazio Cipriani, président du club de Ravenne, mais il représente en même temps un retour exceptionnel de Ronaldinho dans l'atmosphère des compétitions officielles, son dernier match officiel remontant à 2015.

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Ronaldinho a conclu ses propos en saluant Ancelotti, l'actuel sélectionneur de la Seleção, exprimant sa confiance en sa capacité à mener la Seleção vers de grandes réalisations dans la période à venir.

Il a déclaré à ce sujet : "C'est le meilleur entraîneur du monde, et je suis convaincu qu'il réalisera de grandes choses."

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Rappelons qu'Ancelotti a pris en charge la sélection du Brésil en mai 2025 et a dirigé la Seleção lors de la phase finale de la Coupe du monde l'été dernier, mais il a quitté la compétition dès les huitièmes de finale, après la défaite face à la Norvège, la Seleção échouant ainsi à atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1990.

Le contrat de l'entraîneur italien avec la sélection brésilienne court jusqu'en 2030, ce qui signifie qu'il devrait diriger l'équipe lors de la prochaine édition de la Coupe du monde.