« Ronaldinho lui aurait donné sa couronne » : Ibrahim Maza agace Deniz Undav et impressionne Lionel Messi

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Grâce à un mélange de talent pur et de remarquable résilience, Ibrahim Maza s’est déjà hissé parmi les meilleurs footballeurs de Bundesliga. Et il nourrit de grandes ambitions pour l’avenir.

« Je me sens bien avec le ballon, nous sommes de bons amis. C’est une sensation formidable d’avoir un ballon au pied. J’essaie de ne faire qu’un avec lui », a récemment déclaré Ibrahim Maza dans une interview accordée à RTL. Une déclaration d’amour à son outil de travail que quiconque l’a déjà vu jouer peut croire sans hésiter.

Quelques jours plus tôt, notamment, le meneur de jeu du Bayer Leverkusen avait donné l’impression de défier à lui seul la moitié du VfB lors du match de Bundesliga contre Stuttgart (2-4), le jour d’Halloween. Ses prouesses dans des espaces minuscules avaient poussé le commentateur de DAZN Jan Platte à sortir la comparaison la plus flatteuse qui soit : « Si Ronaldinho avait été dans le stade, il serait descendu lui donner sa couronne. C’était incroyable. »

Ce football à l’état pur, qu’il a apporté des terrains de quartier berlinois jusqu’à la grande scène, constitue l’une des deux composantes de la qualité que Maza incarne désormais. Il est l’un des joueurs les plus passionnants de Bundesliga et suscite manifestement un tel intérêt au Paris Saint-Germain que le vainqueur de la Ligue des champions voudrait absolument recruter le joueur de 20 ans.

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Ibrahim Maza, l’artiste qui travaille dur

Mais si Maza est déjà aussi bon à un si jeune âge, ce n’est pas seulement grâce à sa technique, à ses qualités de footballeur ou à son amour du ballon. C’est cette alliance incomparable entre le magicien et le combattant qui le distingue tout particulièrement. « Un artiste qui ne travaille pas ne vaut pas grand-chose sur le terrain », dit Maza lui-même.

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Un état d’esprit indispensable au parcours qui l’a mené jusqu’ici, et qui trouve peut-être son origine dans une mise en garde de Pal Dardai, figure emblématique du Hertha et ancien entraîneur de Maza chez les moins de 16 ans du club de la capitale. Le message que Dardai lui avait alors adressé était clair : tu as un don de Dieu, ne le gâche pas !

Getty Images

Ou, pour reprendre les mots exacts de Dardai : « Si tu restes aussi paresseux, tu n’arriveras à rien », avait-il lancé à Maza en guise d’avertissement, a révélé le Hongrois. Arrivé au Hertha à l’âge de dix ans, l’actuel joueur de Bundesliga n’a longtemps pas été considéré comme l’un des plus grands espoirs parmi les jeunes Berlinois. « Il n’est pas arrivé chez les moins de 17 ans avec le statut de grand talent que tout le monde s’arrache », s’est souvenu Oliver Reiß, aujourd’hui entraîneur des moins de 21 ans de Manchester City et ancien coach de Maza lors de sa deuxième année en catégorie B au Hertha, dans le podcast Denkfabrik Nachwuchsfußball.

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Pourtant, assez tôt cette année-là chez les moins de 17 ans, son adjoint de l’époque Oliver Schröder et lui ont remarqué que Maza avait ce petit quelque chose en plus, a raconté Reiß : « Nous avons constaté qu’il faisait des choses différentes avec le ballon. » Maza ne faisait certes pas partie des joueurs qu’il alignait systématiquement lors des matches les plus importants, « mais il est devenu assez vite évident qu’il avait quelque chose de spécial ».

Un entraîneur qui a accompagné Maza souligne une qualité décisive

Au cours de son premier semestre chez les moins de 17 ans, Maza n’était donc pas du tout un titulaire indiscutable et entrait régulièrement en jeu depuis le banc. Dans cette équipe, des joueurs comme Bence Dardai (aujourd’hui au VfL Wolfsburg) ou Noel Aseko (aujourd’hui à l’Eintracht Francfort) attiraient bien davantage l’attention. Ce n’est qu’au second semestre qu’il est devenu titulaire. Mais outre son immense talent avec le ballon, Reiß avait décelé chez l’actuel joueur de Leverkusen une autre qualité, probablement encore plus déterminante pour la suite de sa progression.

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« Ce que nous aimions beaucoup chez lui, c’est qu’il parvenait à être à la fois un bon footballeur et un joueur doté de cette capacité de résistance. J’ai entraîné des dizaines de joueurs incroyablement doués qui, lorsqu’ils étaient dans leur élément, vous faisaient penser : “Si lui n’y arrive pas…” Mais quand les choses ne se passaient pas bien, ils subissaient le match », a expliqué Reiß. Maza, en revanche, était toujours « très loin de subir le match », même face aux plus grandes difficultés.

Au Hertha, Ibrahim Maza devient finalement le jeune prodige tant vanté

Il se battait toujours et réagissait toujours. C’est précisément ce mélange de talent footballistique pur et de résilience mentale qui a permis à Maza d’aller déjà aussi loin quelques années plus tard. « C’est sous ses ordres que j’ai fait le plus grand pas en avant », soulignait ce technicien hors pair en 2024 dans une interview publiée sur le site du Hertha, évoquant l’importance de sa période avec Reiß. Celui-ci l’a également accompagné chez les moins de 19 ans, où Maza s’est immédiatement imposé comme titulaire avant de devenir, assez rapidement, le jeune prodige tant vanté de l’académie du Hertha.

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À peine un an et demi après avoir cherché sa place chez les moins de 17 ans, Maza a soudain fait ses débuts en Bundesliga en avril 2023, à 17 ans, en entrant en jeu lors d’une défaite 0-2 contre le Bayern Munich. Après la relégation du Hertha peu après, il aurait probablement gagné sa place dans l’équipe de deuxième division bien plus tôt, mais une blessure au ménisque l’a d’abord tenu longtemps éloigné des terrains.

Maza s’est battu pour revenir et, après un an et demi passé comme membre à part entière de l’effectif professionnel du Hertha, il a franchi une nouvelle étape en 2025, répondant à l’appel de Leverkusen en Bundesliga. Recruté pour douze millions d’euros, il devait, à seulement 19 ans à l’époque, aider le Bayer à remplacer Florian Wirtz, parti au FC Liverpool. Une attente loin d’être négligeable, surtout à un si jeune âge. Pourtant, Maza fait déjà preuve d’une maturité étonnante dans sa manière de gérer la pression.

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« J’essaie de ne jamais laisser la pression extérieure m’atteindre. Peu importe que des gens disent : tu dois faire ceci maintenant, ou tu aurais dû faire ceci ou cela », a-t-il affirmé avec assurance sur RTL. « Je sais très bien moi-même ce que je dois faire sur le terrain. Et je me mets déjà une certaine pression, mais elle reste à un niveau raisonnable. »

Ibrahim Maza et la reconnaissance particulière de Lionel Messi

La manière dont Maza a réussi sa première année à Leverkusen, après un bref temps d’adaptation, aussi bien sur le plan sportif que mental, est impressionnante. Il a compté parmi les joueurs importants en Bundesliga et en Ligue des champions. Ses performances en 2025-2026 lui ont même valu une nomination au trophée Kopa, qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans au monde lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Fait remarquable : Lionel Messi, qui dispose d’un droit de vote pour le trophée Kopa, a placé Maza dans son top 3 aux côtés des Barcelonais Lamine Yamal et Pau Cubarsi.

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« Être choisi par Lionel Messi est évidemment un grand honneur. Quand un Messi dit qu’on a quelque chose, cela donne une dose supplémentaire de motivation », s’est réjoui Maza. Interrogé sur son envie de remporter un jour le Ballon d’Or, il a répondu sans détour : « C’est un rêve que j’ai toujours eu. »

Il a par ailleurs entamé en force sa deuxième saison avec le club de Leverkusen. Joueur clé du milieu de terrain du Bayer, il totalise déjà huit contributions décisives en 14 apparitions (quatre buts et quatre passes décisives). S’il veut un jour réaliser son rêve de remporter le Ballon d’Or, il est clair qu’il ne pourra pas rester éternellement à Leverkusen.

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Son contrat court jusqu’en 2030, mais les spéculations autour d’un transfert de plusieurs millions d’euros vers l’un des plus grands clubs d’Europe se multiplient. Depuis quelques semaines, des médias rapportent que le PSG, en particulier, s’intéresse au joyau du milieu de terrain. Les Parisiens semblent avoir une aussi haute opinion de Maza que Messi, et que Deniz Undav.

Undav à Maza : « Va à Paris, mec »

« Va à Paris, mec, je ne veux plus jouer contre toi ! » aurait lancé l’attaquant international allemand du VfB Stuttgart à Maza après le duel contre Leverkusen fin octobre, selon Bild. Il l’a ensuite félicité sur Sky : « Avec Maza, Leverkusen a un joueur exceptionnel. Il ouvre des espaces et gagne ses duels. »

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Undav aimerait certainement beaucoup jouer aux côtés de Maza. Mais cela n’arrivera pas en sélection, même si le joueur de Stuttgart devait être de nouveau convoqué à l’avenir par le sélectionneur allemand Jürgen Klopp. Car Maza, qui a porté le maillot de la fédération allemande des moins de 18 ans jusqu’aux moins de 20 ans, a, comme on le sait, choisi l’Algérie il y a déjà un peu plus de deux ans.

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Élevé à Berlin, la capitale allemande, par un père algérien et une mère vietnamienne, Maza a grandi au contact de trois cultures très différentes et aurait pu jouer pour chacune de ces trois nations. « J’aime les trois pays et, au bout du compte, j’ai pris ma décision pour différentes raisons, qui sont privées », a déclaré Maza au début de l’année.

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L’Algérie plutôt que l’Allemagne : le plan de Maza a parfaitement fonctionné

Les vacances d’été et les visites à sa famille en Algérie ont probablement pesé sur le plan affectif, mais la dimension sportive a elle aussi occupé une grande place dans sa décision. À son poste en particulier, la concurrence à long terme en équipe d’Allemagne est immense avec Florian Wirtz et Jamal Musiala, qui n’ont que deux ans de plus que lui. Plus généralement, choisir l’Algérie lui permettait de franchir de grandes étapes beaucoup plus vite. « Je voulais pouvoir jouer le plus tôt possible pour une sélection A et disputer autant de matches que possible en équipe nationale en tant que professionnel », a expliqué Maza à Bild.

Il a fait ses débuts avec l’Algérie en octobre 2024, un mois et demi avant son 19e anniversaire, et compte déjà 24 sélections avec les Nord-Africains. Son projet de jouer un rôle important en sélection A le plus tôt possible a donc parfaitement fonctionné. Maza a connu ses premières très grandes performances sous le maillot national lors de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, à la charnière de 2025 et 2026 : il a été l’un des meilleurs joueurs algériens et un média algérien l’a tout simplement surnommé « Mazadona », en référence à la légende argentine Diego Maradona.

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Lors de la Coupe du monde de l’été dernier, où l’Algérie a été éliminée par la Suisse en seizièmes de finale (0-2), Maza était également titulaire. En phase de groupes, il a notamment affronté l’Argentine de Messi (0-3), et les Algériens ont été étrillés par l’octuple vainqueur du Ballon d’Or, auteur d’un triplé. Mais Messi semble malgré tout avoir perçu ce petit quelque chose en plus chez Maza.