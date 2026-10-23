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Khaled Mahmoud
Traduit par

Ronaldinho annonce le retour de la magie sur les terrains : une apparition attendue lors d'un derby italien

Ronaldinho
Ravenna
Serie C
Brésil
Italie

Ronaldinho fait son retour sur les terrains à 46 ans

La star brésilienne Ronaldinho s'apprête à rechausser les crampons à 46 ans, le club italien de Ravenne, dont la légende brésilienne a acquis une part et dont sa marque « R10 » est devenue le fournisseur officiel des maillots, ayant annoncé que le lauréat du Ballon d'or 2005 disputera ses premières minutes avec l'équipe le 15 novembre prochain, lors du derby face à Forli dans le cadre de la troisième division italienne.

Un accord avait été trouvé au mois d'août dernier prévoyant la participation de l'ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain et du Barça à au moins un match officiel sous le maillot de l'équipe.

Le club de Ravenne a déclaré dans un communiqué officiel : « La date tant attendue a enfin été fixée : le dimanche 15 novembre à 17h30 précises, la légende brésilienne portera le maillot de Ravenne dans le derby contre Forli. Ce match attirera les regards du monde entier sur le stade Bruno Benelli. »

Le club italien a ajouté dans son communiqué : « Il y a des joueurs dont on se souvient pour leurs exploits, et d'autres pour la magie qu'ils ont offerte. Ronaldinho appartient à cette catégorie rare de champions capables de transformer le football en plaisir pur, par un geste inattendu, une touche de génie et un sourire qui a réuni des stades entiers et des générations de supporters. Le 15 novembre, les émotions seront au rendez-vous, portées par la passion des supporters giallorossi et l'atmosphère bouillante d'un derby profondément ancré dans l'identité de la ville. »

Rappelons que Ronaldinho est considéré comme l'une des plus grandes stars du football au début des années 2000. Couronné du Ballon d'or en 2005, il a remporté de nombreux titres avec le Barça, le Milan AC et la sélection brésilienne, dont la Coupe du monde 2002 et la Ligue des champions.

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