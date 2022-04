Ronald Koeman torpille le FC Barcelone : "Quand je suis parti, le Barça avait huit points de retard. Maintenant, c'est le double"

Ronald Koeman, ancien entraîneur du FC Barcelone, a brisé son silence lors d'un tournoi de golf de charité, où il a donné son avis sur la situation actuelle des Blaugrana. L'ancien technicien du FC Barcelone, démis de ses fonctions an cours de saison a défendu son bilan, en profitant au passage pour égratigner celui de son successeur qui n'a pas comblé le retard sur le Real Madrid.

À propos de son passage au Camp Nou, Ronald Koeman s'est lâché : "Je pourrais écrire un livre. Beaucoup de choses nous sont arrivées. L'affaire Covid, l'absence de président pendant un moment, le fait de devoir répondre à toutes sortes de questions, le fait de ne pas pouvoir signer les joueurs que nous voulions, le fair-play compliqué, sans Leo Messi du jour au lendemain, sans Griezmann le dernier jour du marché... J'ai été beaucoup critiqué à cause de Luuk. Pour moi, il a toujours été un joueur qui a travaillé pour moi dans son rôle. Heureusement qu'il a donné 5 ou 6 points au Barça. Je n'ai pas l'impression d'être un entraîneur qui a échoué", a-t-il déclaré. Il a ajouté : "Quand je suis parti, Barcelone était à huit points de la tête et maintenant ils ent on presque le double".

La situation de Frenkie De Jong

Selon lui, le club n'a pas l'intention de vendre l'un de ses joueurs clés la saison prochaine : "Je ne pense pas que le Barça veuille vendre Frenkie de Jong", a déclaré Ronald. "Le Barça ne veut pas vendre Frenkie. C'est un grand joueur, un grand milieu de terrain. Il traverse quelques matchs où il n'a pas été à son niveau. Je ne doute pas de lui, pour moi il est un élément indisuctable des Pays-Bas. J'espère qu'il reviendra au meilleur niveau".

Koeman répond à Laporta

Concernant le président Joan Laporta et ses nombreuses déclarations à son encontre, Koeman a répondu : "Nous connaissons exactement le risque d'être entraîneur : si les choses ne fonctionnent pas comme le club le pense, vous pouvez être limogé. Mais, pour moi, le président a laissé des doutes. Il a dit officieusement qu'il ne savait pas s'il allait continuer, nous avons des doutes..... Ce n'est pas bon. Vous devez parler clairement à l'intérieur, mais défendre le coach à l'extérieur. Si vous ne soutenez pas votre entraîneur, c'est encore plus compliqué".

Des progrès avec Xavi ?

"Il n'y a pas besoin de mentir, si vous perdez les derniers matchs à domicile, c'est pour une raison. Telle est la réalité du FC Barcelone aujourd'hui. Il faut du temps pour revenir à ce qu'il était et, par conséquent, je demande du calme et de ne pas penser que nous n'avons pas gagné de titres... il faut penser à long terme, mettre de la confiance et soutenir l'entraîneur", a déclaré Koeman.

"Ce que je demande, c'est un soutien pour Xavi"

Koeman a répété qu'il ne sentait pas le soutien du président et l'a exigé pour Xavi : "La situation du Barça est la même que la mienne. Cela signifie que le changement d'entraîneur n'est pas toujours une garantie d'amélioration. Je ne veux pas faire de critique. Tout ce que je demande, c'est de soutenir Xavi. C'est la situation car un entraîneur n'est pas le seul à blâmer. Je n'ai pas eu le soutien maximal d'un président et j'espère qu'il en a tiré les leçons et qu'il soutient Xavi", a-t-il déclaré.