Ronald Koeman se montre très critique à l'égard d'un des protagonistes de Pays-Bas - Ouzbékistan : « Si c'est là le niveau... »

Après la victoire étriquée face à l’Ouzbékistan (2-1), Ronald Koeman a exprimé son mécontentement à l’égard de l’arbitre de la rencontre, Alyssa Pennington, lors d’un entretien accordé à la NOS.

Les Néerlandais avaient pourtant ouvert le score en première période sur penalty : Cyrensio Summerville avait été fauché sur la ligne de touche, et Alyssa Pennington avait pointé du doigt le point de penalty. Cody Gakpo ne s’était pas fait prier pour transformer la sentence.

Peu après, Donyell Malen se présentait seul face au but, mais son pied a été balayé ; pourtant, l’arbitre n’a pas sifflé de penalty pour cette faute présumée.

En seconde période, tout a mal tourné pour les Oranje : Guus Til a commis une main juste à l’entrée de la surface et a reçu un carton rouge direct de Pennington, sans conséquence toutefois pour la Coupe du monde.

En fin de match, Jan Paul van Hecke est retenu sur un corner et obtient un penalty, transformé pour offrir la victoire aux Néerlandais.

Après la rencontre, Koeman a réservé des propos très durs à l’arbitre : « Si c’est ça le niveau à la Coupe du monde… Quand on voit que la faute sur Summerville (lors du penalty, ndlr) n’a valu qu’un carton jaune et que Til reçoit ensuite un carton rouge pour un ballon qui lui a touché le bras par accident… »



