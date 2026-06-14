Ronald Koeman se dit satisfait après le match nul contre le Japon : « Les Néerlandais pensent que nous battons facilement tout le monde. »

Le sélectionneur Ronald Koeman se dit satisfait de la prestation des Néerlandais face au Japon. Les Asiatiques ont bien égalisé (2-2) dans les dernières minutes, mais cette conclusion n’a pas entamé l’appréciation du technicien.

Les Néerlandais semblaient se diriger vers la victoire, mais ont subi une forte pression en fin de rencontre. Sur corner, Daichi Kamada a finalement égalisé à la 89^e minute.

« Il fallait rester patient », analyse Koeman. « On doit savoir attendre son moment. Quand on mène deux fois au score, on veut gagner. C’est aussi pourquoi j’ai fait entrer Aké, car on ne parvenait plus à les presser sur les ailes. »

« Nous avons été facilement dépassés par moments. Nous avons bien défendu, mais nous avons finalement concédé le 2-2 de manière très malchanceuse. » L’attaquant du NEC Koki Ogawa a repris de la tête un corner de Kamada, et le gardien Bart Verbruggen n’a pu intervenir.

« Les Japonais n’ont exercé de pression que lorsqu’ils étaient menés, et non pas à égalité. On peut mieux gérer ce genre de situation, mais je ne suis pas déçu. J’ai vu une équipe qui a tout donné et qui a parfois très bien joué. »

« Nous, Néerlandais, avons parfois tendance à croire que nous dominons facilement nos adversaires, mais le Japon possède tout simplement une très bonne équipe », analyse Koeman. « Il faut aussi un peu de chance. Le ballon a été repris de la tête et n’aurait peut-être même pas été cadré. »

« Mais le ballon a touché un autre joueur (Kamada, ndlr), ce qui lui a donné de la vitesse et l’a propulsé dans les filets. On ne peut malheureusement pas tout éviter. Bien sûr, on veut toujours commencer par une victoire, mais au vu du déroulement du match, on peut être satisfaits », a conclu Koeman.