Ronald Koeman répond aux vives critiques de Joey Veerman et coupe court d’emblée à une rumeur tenace

Lundi soir, sur le plateau de l’émission « Rondo » diffusée sur Ziggo Sport, Ronald Koeman a réagi aux propos virulents de Joey Veerman. Le sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise en a profité pour tordre le cou à une rumeur tenace.

« Pour ma part, c’est terminé », tranche Koeman, interrogé par Wytse van der Goot sur une éventuelle nouvelle réaction. La veille, Veerman avait déjà indiqué ne plus vouloir s’entretenir avec le sélectionneur.

« Un joueur a toujours le droit de s’exprimer, ça ne me pose aucun problème, mais pour moi, c’est terminé. Est-ce que j’aurais préféré que les choses se passent autrement ? Sans doute, mais on peut considérer que la page est tournée », tranche Koeman.

« Dès qu’un article paraît en affirmant qu’il ne figurait même pas sur une liste de 55 joueurs, il est logique de se demander : que signifie cela ? », explique Koeman, déterminé à mettre fin à une rumeur tenace.

« Cette liste de 55 joueurs n’a jamais existé, il y en avait en fait 40 », précise Koeman. Bien qu’il ne soit pas favorable aux présélections, le sélectionneur a dû transmettre à la FIFA, la semaine dernière, un groupe de 35 à 55 noms. Il a donc opté pour 40 joueurs.

D’ici la fin du mois, quatorze éléments devront être rayés de la liste. « Nous avons élargi la sélection aux postes où subsistent des doutes. Nous y avons ajouté des joueurs, mais pas au milieu de terrain. »

« Je pense aussi qu’en dressant une liste aussi longue, on donne aux joueurs un espoir qui n’existe pas », analyse Koeman, avant de couper court à toute nouvelle question sur le sujet : « Non, je ne veux plus en parler », tranche le sélectionneur national.