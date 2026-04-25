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Ronald Koeman reçoit un message clair d’un vétéran : « Bien sûr que je veux aller à la Coupe du monde. »

Pays-Bas
Al Ittifaq
G. Wijnaldum

Georginio Wijnaldum vise une place au Mondial cet été. Le milieu de terrain, déjà auteur de 96 sélections, l’a affirmé au journal De Telegraaf.

À 35 ans, le milieu de terrain réalise une saison exceptionnelle avec Al-Ettifaq : en 29 matchs officiels, il a inscrit quinze buts et délivré six passes décisives.

Le vétéran ne tourne pas autour du pot : « Bien sûr que je veux aller à la Coupe du monde. Je vais tout faire pour avoir ma chance. »

« La situation n’est pas simple, mais la grande différence, c’est qu’ici, à Al-Ettifaq, je joue à mon vrai poste depuis un an et demi et je me sens au mieux de ma forme. Sous Steven Gerrard, j’évoluais devant la défense ; depuis son départ, je suis enfin le milieu de terrain que je veux et que je peux être », analyse Wijnaldum.

Convaincu de son apport, il affirme : « Il faut des joueurs qui tirent et qui poussent la charrette. Je peux apporter mon expérience du Mondial 2014. »

Saudi Pro League
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ALA
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Al Ittifaq
ALI

Le Rotterdamois estime injuste d’être perçu comme un second rôle simplement parce qu’il évolue en Arabie saoudite. « Les sélectionneurs du Brésil et du Portugal viennent bien ici pour recruter. Avec tout le respect que je leur dois : la Saudi Pro League est plus forte que l’Eredivisie. Si un joueur de l’Eredivisie atteignait mes statistiques, serait-il alors dans le viseur des Oranje ? Je sais que je suis sous les projecteurs et que je dois apporter davantage. Je dois composer avec ça. »

International à 96 reprises avec les Pays-Bas, il y a marqué 28 buts et délivré 9 passes décisives.

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