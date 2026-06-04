L'équipe nationale néerlandaise n'a pas intérêt à terminer en tête de son groupe, estime Dennis te Kloese. Dans une interview accordée au De Telegraaf, le directeur sortant du Feyenoord explique son raisonnement.

Dans le groupe F, les Néerlandais affronteront le Japon, la Suède et la Tunisie. Les deux premiers, voire le meilleur troisième, accéderont aux 32es de finale.

En effet, le vainqueur du groupe F disputera son premier match à élimination directe à Monterrey, au Mexique, une option que Te Kloese juge défavorable : « Il y fait une chaleur torride treize mois sur douze. Mieux vaut donc éviter de terminer en tête de groupe lors de la Coupe du monde. »

« De mai à septembre, il fait très souvent 40 degrés ou plus », poursuit Te Kloese. « C’est une ville de 8 millions d’habitants, nichée entre de très hautes montagnes. Je m’en tiendrais bien à l’écart. »

Te Kloese, qui a longtemps travaillé au Mexique chez les Chivas de Guadalajara, le sait bien : le climat y est tout aussi torride. À partir du 1er juillet, il rejoindra d’ailleurs le CF Monterrey.

Il se trouve déjà au Mexique où il visite des écoles et des maisons avec sa famille, avant de pouvoir assister à plusieurs rencontres de la Coupe du monde, dont Pays-Bas – Japon à Dallas (États-Unis).

« Mais multiplier les allers-retours entre le Mexique et les États-Unis peut s’avérer très chronophage. Entrer et sortir du pays n’est plus aussi simple qu’avant », conclut-il.