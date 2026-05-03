Invité dimanche de l’émission « Studio Voetbal », le sélectionneur national Ronald Koeman a réagi à la nouvelle blessure d’Emmanuel Emegha. L’attaquant du RC Strasbourg a cédé sa place en cours de rencontre face à Toulouse en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. Le technicien néerlandais a jugé cette information « douloureuse » et confirmé que l’ancien joueur du Sparta figurait parmi les candidats sérieux pour intégrer la liste des Oranjes en vue de la Coupe du monde.

Souvent blessé cette saison, le capitaine strasbourgeois était préservé ces derniers temps : Gary O’Neil ne l’a d’ailleurs lancé que dix minutes avant la fin de la rencontre dimanche.

C’est durant ce court passage que le natif d’Amsterdam s’est blessé. O’Neil a déjà annoncé qu’Emegha manquera le match retour des demi-finales de la Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano, jeudi, et, en France, on redoute une longue absence tant le joueur semblait souffrir.

Ses chances de participer à la Coupe du monde s’en trouvent donc quasi nulles. « Ce n’est pas un hasard si je l’ai contacté vendredi vers midi », explique Koeman. « Nous voulions le revoir pour vérifier s’il était suffisamment en forme pour envisager de l’emmener à la Coupe du monde. »

« Il m’a alors dit : “Je ne serai pas titulaire.” Et c’est ce qu’il a fait : il n’a joué que dix minutes, je crois. Et pendant ces dix minutes, il s’est de nouveau blessé. C’est ce que j’ai appris, je ne le savais même pas encore. »

L’analyste Pierre van Hooijdonk parle d’une « nouvelle très amère », soulignant que l’attaquant possède des « qualités différentes » de celles de ses concurrents : « Beaucoup de profondeur, de la vitesse et une grande force physique. » Koeman acquiesce : « Mais c’est aussi une saison marquée par de nombreuses blessures. »

« Se blesser alors qu’on se rapproche d’une phase finale et qu’on a encore une chance d’y participer est toujours pénible. Cela concerne ce joueur aujourd’hui, mais aussi d’autres éléments du groupe. Un problème musculaire à ce stade implique généralement une absence de cinq à six semaines, ce qui exclut malheureusement toute participation à la compétition », a constaté Koeman.