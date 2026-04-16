Ronald Koeman prend la défense de Frenkie de Jong : « Je trouve ça injuste »

Ronald Koeman a pris la défense de Frenkie de Jong. Le sélectionneur des Pays-Bas estime que le milieu de terrain du FC Barcelone est constamment sous les projecteurs, et il considère que cette exposition permanente n’est pas toujours juste.

Le milieu de terrain de 28 ans a été écarté des terrains pendant près de deux mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le week-end dernier, De Jong a fait son retour lors de la rencontre face à l’Espanyol et, malgré une entrée en jeu de quelques minutes, il a immédiatement délivré une passe décisive à Marcus Rashford (victoire 4-1).

Il a également disputé neuf minutes lors du match retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Les Catalans n’ont pas réussi à effacer le retard de 2-0 concédé à domicile, et la victoire 2-1 des Colchoneros a suffi à ces derniers pour se qualifier en demi-finale.

Selon Koeman, il faut faire preuve de patience envers le milieu de terrain. « S’il vous plaît, ne mettez pas de pression supplémentaire sur Frenkie dans les médias », a-t-il déclaré en conférence de presse, juste avant son tournoi de golf.

« Je trouve cela injuste. Je ne suis pas tous les médias, mais je sais qu’on attend toujours de Frenkie un certain niveau ou un certain type de performance lorsqu’il joue. On attend toujours de lui des chiffres précis, même cette semaine. Il est entré en jeu dix minutes avant la fin et devait alors immédiatement renverser la situation ? »

Pour Koeman, le Néerlandais est un élément clé aussi bien pour les Oranje que pour le Barça : « C’est un joueur important pour l’équipe nationale, car nos chances de réussir quelque chose de grand sont bien meilleures avec lui qu’sans lui. Et c’est exactement la même chose à Barcelone. »

Avec le Barça, De Jong peut se préparer à un sprint final pour décrocher le titre national. Les Catalans occupent la première place de la Liga avec 79 points, neuf de plus que le numéro deux, le Real Madrid, et huit matchs restent à disputer.