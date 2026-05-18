Les chances de voir Jurriën Timber participer à la Coupe du monde cet été s’amenuisent. Le sélectionneur Ronald Koeman a confié lundi dans l’émission « Rondo » sur Ziggo Sport que le tableau clinique ne s’améliorait « guère ».

Le défenseur n’a plus joué pour Arsenal depuis la mi-mars en raison d’une blessure à la hanche, ce qui alimente les doutes sur sa participation au Mondial.

Lundi, le sélectionneur a fait le point : « Jurriën est blessé, il souffre d’une lésion à l’aine. Cela dure depuis un moment, avec des hauts et des bas », a-t-il expliqué.

« Il a repris l’entraînement pour voir s’il pourra disputer la finale de la Ligue des champions et s’il sera disponible pour la Coupe du monde. Mais pour l’instant, ça ne s’annonce pas très bien. »

En plateau, les consultants analysent l’éventualité d’un forfait du joueur comptant 23 sélections. « Il traîne cette blessure depuis très longtemps », constate Khalid Boulahrouz. « À l’approche de la Coupe du monde, être opérationnel à la dernière minute n’est pas idéal. »

« C’est aussi un coup dur, car il est polyvalent. On peut l’utiliser quand on joue avec trois défenseurs, mais aussi avec quatre. Il peut jouer aussi bien au centre qu’à l’arrière droit. »

Les Néerlandais entameront leur Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie dans la nuit du 25 au 26 juin.