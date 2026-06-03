Ronald Koeman livre un avis sans détour sur les débuts de Crysencio Summerville avec les Oranje : « C’était… »

Pour Crysencio Summerville, la soirée a été marquée par des sentiments partagés. L’ailier est fier d’avoir fait ses débuts avec l’équipe nationale néerlandaise, mais la défaite contre l’Algérie (0-1) laisse un goût amer.

L’ailier n’est resté sur la pelouse que 45 minutes, Ronald Koeman préférant lancer Memphis Depay et d’autres joueurs après la mi-temps. Interrogé par le journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg, le sélectionneur a analysé la prestation du jeune homme.

« Il a parfois été dangereux, mais aussi un peu brouillon par moments. Pour un premier match, c’est très bien. Il a joué une mi-temps et montré pourquoi il est là. Ça ne peut que s’améliorer », a jugé Koeman.

L’intéressé s’est ensuite présenté devant la caméra de la NOS. « J’aurais préféré débuter par une victoire, mais bon, c’est ainsi, et je suis simplement reconnaissant pour cette journée », a-t-il déclaré.

« J’ai l’impression que ça s’est bien passé. Je me sentais bien, j’ai joué très librement au milieu, ce qui a permis à Mats (Wieffer, ndlr) de se positionner un peu plus haut. J’ai aussi eu quelques moments où j’ai été un peu imprécis avec le ballon. »

Il justifie ces imprécisions : « Je cherche toujours à créer du danger. Je préfère perdre le ballon haut sur le terrain plutôt que bas. Je pense aussi qu’on a manqué un peu de chance sur nos occasions. »

« Un premier match est toujours particulier : tout est nouveau. Pourtant, je me suis très vite senti chez moi grâce au groupe. Les cadres, Frenkie et Virgil, m’ont tout de suite dit : “Sois libre, montre ce que tu viens faire ici.” Cela m’a fait beaucoup de bien », conclut l’attaquant, visiblement optimiste, avant de s’envoler pour les États-Unis.