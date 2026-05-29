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Kees SmitImago
Siep Engelen

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Ronald Koeman justifie le non-retour de Kees Smit dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde : « On veut des joueurs qui… »

Pays-Bas
Coupe du monde
K. Smit
R. Koeman
M. de Roon

Invité sur Radio 538, Ronald Koeman a justifié l’exclusion de Kees Smit de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde. Le sélectionneur national reconnaît avoir dû faire un choix douloureux. 

« Il faut bien trancher », a-t-il déclaré en direct dans l’émission Evers & Co. « Préfère-t-on Marten de Roon à Kees Smit ? Des choix difficiles, mais il faut les assumer. » 

Smit a fait ses débuts avec les Oranje en mars, lors du match amical contre la Norvège (victoire 2-1). Marten de Roon, en revanche, n’avait plus été appelé en équipe nationale depuis mars 2024, mais il fait finalement partie de la sélection pour la Coupe du monde en raison de la blessure de Jerdy Schouten. 

« C’est une phase finale, donc on préfère avoir des joueurs qui savent par expérience ce que c’est », explique Koeman pour justifier son choix de De Roon. Le milieu de terrain de l’Atalanta avait déjà participé à l’Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022. 

« Il faut aussi des joueurs capables d’accepter leur rôle », poursuit le sélectionneur. « C’est exactement ce que Kees Smit aurait fait s’il n’avait pas joué ou s’il n’avait pas été titulaire. » 

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« Mais on tient compte d’une certaine hiérarchie. Il faut alors faire des choix. C’est très difficile, mais c’est ainsi », conclut Koeman.

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