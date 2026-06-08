Lundi, à la veille du dernier match amical des Pays-Bas avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Ronald Koeman a justifié l’exclusion de Jurriën Timber de la liste des 26. Le défenseur d’Arsenal n’a pas récupéré à temps de sa lésion à l’aine.

« Ces deux derniers jours, nous sentions que cette décision pourrait être nécessaire », a expliqué Koeman à la NOS au sujet du forfait de Timber. « Il n’était pas à 100 %. Après de nouveaux entretiens hier soir et ce matin, nous avons malheureusement dû confirmer son forfait. »

Le Néerlandais a tout de même disputé une heure avec Arsenal samedi, lors de la finale de Ligue des champions perdue aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain. Koeman comprend néanmoins le choix de l’entraîneur Mikel Arteta et de son staff médical d’aligner le joueur.

« On ne peut rien reprocher au club, c’est la finale de la Ligue des champions », a-t-il expliqué. « Je ne veux donc pas le faire non plus, mais il est clair que cela n’a pas aidé. »

« S’il n’y avait eu qu’un seul match à disputer, il aurait peut-être pu tenir, mais un tournoi complet avec des rencontres tous les deux ou trois jours, c’est autre chose. Il est encore loin de son meilleur niveau et ressent toujours de la douleur. La guérison est trop lente pour qu’il soit opérationnel à court terme. »

Et la longueur de la compétition, qui s’achève mi-juillet, n’a rien changé : « Non, car avec lui, nous avons huit défenseurs. Sans lui, nous n’en avons que sept, ce qui est insuffisant. Il faut donc prendre une décision. »

« Geertruida, tout comme Maatsen, faisait déjà partie du groupe. Sur ce plan, nous ne subissons donc pas trop l’absence de Timber, d’autant que nous avons immédiatement appelé Geertruida. Nous n’avons pas attendu longtemps, car nous ne nous attendions pas à une amélioration rapide de l’état du joueur. »