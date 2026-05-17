Dimanche après-midi, Ronald Koeman s’est mué en héros de Telstar. Le gardien de but a offert un moment d’anthologie en transformant, dans les ultimes secondes de la rencontre, le penalty décisif qui a permis à son équipe de l’emporter 2-1 sur le FC Volendam. Au micro d’ESPN, il a affirmé après la rencontre ne pas avoir tremblé un instant.

« Quand j’étais jeune, j’en avais déjà tiré un et je l’avais raté », raconte Koeman junior à Hans Kraay junior. « Mais là, je l’ai bien mis au fond, mec. Quand j’y repense, c’est tout simplement génial. »

« Tu sais, en première partie de saison, on a eu deux penaltys et on les a manqués tous les deux. Puis, lors du match à l’extérieur contre le Sparta, Anthony (Correia) est venu me voir à la mi-temps pour me demander si je voulais le tirer si on en obtenait un. »

« J’ai donc répondu : “Oui, bien sûr, pourquoi pas ?” Mais nous n’avons pas obtenu de penalty pendant tout ce temps. Il y en a eu un à domicile contre Go Ahead en Coupe, mais j’étais blessé à ce moment-là. C’est donc Jeff (Hardeveld, ndlr) qui l’a tiré. Eh bien, c’est la première fois que j’ai pu tirer un penalty. »

« Oui, j’ai écrit une page d’histoire, mais sur le moment, on n’y pense pas », explique Koeman fils. « Mon rythme cardiaque ? Tout allait bien. J’ai regardé l’entraîneur pour savoir si je devais le tirer. Je suis bien le numéro 1 sur la liste, mais à ce moment-là, le score était de 1-1. »

« Il m’a alors dit : “Bien sûr, vas-y.” C’était assez stressant, mais heureusement, j’ai bien tiré. Si je l’avais raté, ça aurait pu me coûter cher. Mais heureusement, ça n’a pas été le cas. »

Grâce à cette transformation et à la victoire qui a suivi, Telstar a assuré son maintien en Eredivisie pour une saison supplémentaire. Volendam, 16e, devra quant à lui passer par les barrages et affrontera Willem II pour rester parmi l’élite.