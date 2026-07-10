Ronald Koeman junior essuie une sévère réprimande après avoir critiqué Valentijn Driessen : « Il est très susceptible. »

Les questions incisives de Valentijn Driessen à Ronald Koeman continuent d’alimenter le débat. Après que Ronald Koeman junior a reproché au journaliste du De Telegraaf un manque de respect, la polémique a été évoquée dans l’émission Het Oranje Café. Marcel van Roosmalen et Danny Blind y ont abouti à une conclusion radicalement opposée.

Après l’élimination en Coupe du monde face au Maroc (1-1, 2-3 aux tirs au but), Driessen a multiplié les questions sur un possible départ du sélectionneur, provoquant la réaction indignée du fils de l’entraîneur.

« Je comprends que c’est ton père et que tu sois donc particulièrement sensible, mais on a le droit de dire tout ce qu’on veut sur un sélectionneur », estime Van Roosmalen, qui conteste la critique de Koeman junior. Selon lui, les Oranje ne pratiquent plus un football attractif depuis vingt ans, mais cela n’est pas uniquement imputable au sélectionneur originaire de Zaandam, souligne le journaliste. « Mais je trouve tout de même que c’est une réaction un peu trop susceptible », déclare-t-il au sujet de la réaction de Koeman junior.

Pour Van Roosmalen, quand on est sélectionneur, on doit accepter d’entendre tout et n’importe quoi. Le présentateur Sam van Rooyen rappelle alors que Driessen a multiplié les questions sur un éventuel départ de Koeman. « Il faut bien que ça s’arrête à un moment, non ? », lance-t-il. « De mon côté, Driessen peut continuer à interroger. Ce n’est quand même pas personnel, si ? », répond Van Roosmalen.

Blind abonde dans le sens du gardien de Telstar : « Il ne faut pas rabâcher sans cesse et essayer d’arracher des informations. À un moment donné, il faut laisser tomber », tranche-t-il. L’ancien international rappelle par ailleurs que Koeman avait déjà clairement indiqué qu’il réfléchirait plus tard à son avenir en tant que sélectionneur.

« Je reconnais qu’on a le droit de poser ces questions, c’est le job d’un journaliste. Mais pas comme ça », tranche Blind. Driessen essuie alors de nouvelles critiques. « Il espère une réaction à la Louis van Gaal. Mais Valentijn Driessen ne pense qu’à Valentijn Driessen. Il veut surtout rester sous les feux des projecteurs le plus longtemps possible. »

« Il adopte toujours le ton le plus provocateur possible, c’est sa marque de fabrique », ajoute Van Roosmalen. Blind approuve cette analyse. Au final, le journaliste du De Telegraaf a obtenu ce qu’il cherchait : le lendemain, Koeman a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise.