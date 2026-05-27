Jeremie Frimpong ne figure pas dans la liste de 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Ronald Koeman pour la Coupe du monde de cet été. En conférence de presse, le technicien néerlandais a justifié la non-sélection du latéral polyvalent de Liverpool.

Interrogé sur une éventuelle blessure, le sélectionneur a confirmé que le joueur était bien apte, mais a souligné sa fragilité physique récurrente.

« Cette saison, il a connu des pépins physiques à répétition. Contre l’Équateur, il est entré en jeu avant de devoir sortir aussitôt. Cela s’est produit plusieurs fois. C’est une question physique », a expliqué le sélectionneur.

Mais la fragilité physique n’était pas le seul facteur en jeu. « J’ai également choisi quelqu’un d’autre au poste d’ailier droit », a ajouté le sélectionneur.

Il fait ainsi référence à Crysencio Summerville : « Ce choix ne m’étonne pas, car je souhaitais déjà le sélectionner en mars. À l’époque, il était blessé. Aujourd’hui, il est revenu et a disputé tous les derniers matchs avec son club, même si celui-ci a malheureusement été relégué. J’apprécie les joueurs qui font preuve de fiabilité sur le terrain », explique Koeman.

« Nous sommes convaincus qu’il peut aussi exceller sur le côté droit ; nous l’avons vérifié. Mais c’est surtout son éthique de travail qui est remarquable », conclut-il.