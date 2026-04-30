Ronald Koeman a exprimé sa solidarité avec Xavi Simons. L’attaquant de Tottenham Hotspur s’est gravement blessé au genou lors du week-end et manquera donc la Coupe du monde. Koeman a assisté en direct à la scène à la télévision.

« C’est un coup dur », a-t-il déclaré à ESPN au sujet de la blessure du jeune milieu de terrain. « Surtout quand on regarde le match et qu’on voit la scène se produire. En voyant la réaction de Xavi, j’ai tout de suite pensé que cela pouvait être grave. »

« Je l’ai immédiatement contacté samedi soir. Ensuite, il a fallu attendre les résultats des examens de dimanche. Finalement, les nouvelles sont mauvaises. C’est dramatique pour nous : il faisait partie de la sélection, c’est un jeune joueur très talentueux. »

« Mais c’est encore plus dramatique pour le joueur lui-même, qui se trouve dans une situation difficile avec son club : lutter contre la relégation. Et si en plus, il y a une Coupe du monde juste après… Le seul petit point positif dans son cas, c’est qu’il est jeune, donc il jouera certainement des tournois finaux à l’avenir. Mais cela n’enlève rien au fait que c’est dramatique. »

Simons manquera donc la Coupe du monde cet été. Pour le remplacer, outre Tijjani Reijnders et Teun Koopmeiners, le journaliste suggère également à Koeman le nom de Guus Til.

« Plus les blessures s’accumulent, plus d’autres joueurs entrent en ligne de compte », explique le sélectionneur. « Les noms que vous évoquez sont tout à fait pertinents. »

« Il faut aussi surveiller l’évolution de la blessure de Justin Kluivert. Quand va-t-il rejouer ? En principe, nous disposons de plusieurs options pour le poste de numéro 10, mais le choix final dépendra de l’état de forme de chacun. »