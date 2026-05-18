Ronald Koeman envisagerait d’inclure dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde un joueur encore inédit en équipe nationale

Quilindschy Hartman, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Emmanuel Emegha et Sven Botman figurent parmi les joueurs encore en lice pour intégrer le groupe des Oranje à la Coupe du monde. D’après l’Algemeen Dagblad, ces cinq éléments font partie de la présélection de quarante joueurs établie en vue du tournoi.

Le sélectionneur Ronald Koeman doit annoncer son groupe définitif mercredi prochain, et non lundi comme initialement prévu : il s’accorde deux jours supplémentaires pour s’assurer que chaque joueur sort indemne de la dernière journée de championnat.

« En prenant deux jours supplémentaires, nous avons la certitude que les joueurs que nous sélectionnerons auront tous bien terminé la phase finale de leur championnat », a-t-il récemment expliqué dans un communiqué. « En outre, ces deux jours supplémentaires nous laissent le temps, lors des journées d’entraînement des 25, 26 et 27 mai, d’observer, d’échanger et d’évaluer nous-mêmes à Zeist plusieurs joueurs encore en lice pour l’équipe finale. »

Quatorze d’entre eux seront néanmoins écartés, le groupe définitif étant limité à 26 joueurs.

Lundi, l’AD a révélé que plusieurs de ces joueurs comptent peu de sélections, voire aucune : Hartman (5 matchs), Maatsen (1 match), Rensch (2 matchs), Emegha (2 matchs) et Botman (0 match).

Le cas de Botman est particulièrement intéressant : le défenseur de 26 ans, qui évolue à Newcastle United, n’a jamais porté le maillot de l’équipe nationale malgré deux convocations en 2020 et 2023.

Les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie dans la nuit du 25 au 26 juin.