Ronald Koeman disposera d’une décision finale concernant Memphis Depay juste avant l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde

Memphis Depay a fait son retour avec les Corinthians dimanche soir. L'attaquant, de retour après deux mois d'absence, a joué une demi-heure contre l'Atlético Mineiro. Zakarya Labyad a inscrit le seul but de la victoire 1-0.

Aligné d’entrée, Yuri Alberto a immédiatement brillé : après un bref enchaînement, il a lancé Gustavo Vernes face au gardien, mais l’attaquant a tiré à côté.

Entré en jeu à la place d’André Luiz au bout d’une heure, l’international néerlandais, absent depuis huit matchs en raison d’une blessure, a ainsi envoyé un signal fort à Ronald Koeman à moins de deux mois de la Coupe du monde.

Meilleur buteur de l’histoire des Oranje, il voulait sans doute envoyer un signal à Ronald Koeman. Très actif durant sa demi-heure de jeu, il a multiplié les prises de balle et les incursions verticales, troublant la défense mineirense. Comme l’avait révélé ESPN vendredi, le Néerlandais était attendu sur la pelouse pour quelques minutes, un temps de jeu finalement légèrement supérieur aux prévisions.

À la 88^e minute, Labyad a inscrit le but libérateur. Après une longue phase offensive, Matheuzinho a adressé un centre en profondeur au Marocain, qui a repris le ballon de volée pour battre le gardien d’une frappe puissante.

L’attaquant devait absolument retrouver son rythme, car Koeman avait annoncé en mars qu’il n’emmènerait Memphis à la Coupe du monde que s’il était à 100 % de ses capacités. Le sélectionneur est ensuite revenu sur ses propos, estimant qu’un Memphis même légèrement diminué pourrait tout de même s’avérer utile.

De retour de blessure à la cuisse, l’attaquant espère convaincre Koeman de son niveau de forme afin d’intégrer la liste des Oranje pour la Coupe du monde. Le sélectionneur dévoilera sa décision mercredi.

