L’équipe nationale néerlandaise entamera dimanche son premier match de Coupe du monde face au Japon. Réputée pour sa puissance offensive, la sélection japonaise est considérée par nombre d’observateurs comme l’adversaire le plus redoutable du groupe. Le sélectionneur Ronald Koeman connaît bien les atouts des Japonais et entend en tirer parti.

« Nous avons le sentiment d’être prêts », déclare Koeman lors d’un entretien avec la NOS. « Nous savons à quoi nous attendre demain. Ce sera difficile, c’est une bonne équipe. Mais nous aussi. »

« Nous n’avons pas peur, nous avons du respect pour l’adversaire. Nous connaissons leurs points forts, mais aussi les zones où nous pouvons les sanctionner. »

« Ils jouent de manière offensive et exercent une forte pression. Du moins, en temps normal, car on constate souvent que les équipes qui nous affrontent cherchent parfois à s’adapter. »

« D’après ce que nous avons observé, le Japon est une équipe très dynamique, qui court beaucoup et joue de manière offensive. » Or, c’est précisément là que Koeman entrevoit des opportunités pour les Néerlandais.

« Il y a aussi un aspect de transition. Ils ont parfois tendance à laisser des espaces, et il faut savoir bien gérer cela », explique Koeman.

Le sélectionneur refuse de considérer le Japon comme l’adversaire le plus redoutable du groupe, qui compte aussi la Suède et la Tunisie. « Je ne sais pas », tranche-t-il.

« Sur le papier, peut-être, mais on peut aussi avoir des surprises. Un autre pays pourrait se révéler encore plus fort. Cela dépend aussi de nous, de la manière dont nous abordons la rencontre », conclut Koeman.