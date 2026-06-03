Ronald Koeman s'est exprimé devant les caméras de la NOS au sujet de la composition de l'équipe nationale néerlandaise pour le match contre l'Algérie. Le sélectionneur a choisi d'aligner Crysencio Summerville dans le onze de départ et de laisser Memphis Depay, qui n'est pas encore tout à fait remis, sur le banc.

« J’attends de lui qu’il soit dangereux, a expliqué Koeman. Il peut jouer aussi bien sur l’aile qu’à l’intérieur. Je m’attends à ce qu’il soit solide balle au pied et qu’il puisse également montrer sa vitesse. »

« Il devra aussi faire preuve d’une bonne éthique de travail, mais c’est généralement son point fort. Même sans le ballon et sous pression, il conserve sa lucidité. Ce sont des qualités précieuses pour un avant-poste. »

Koeman a donc dû décevoir Memphis, laissé sur le banc au profit de Donyell Malen en pointe. « Est-ce que ça a été dur à entendre pour Memphis ? Je pense que oui. Il aurait préféré être titulaire. Je comprends ça aussi. »

« J’ai eu une très bonne discussion avec Memphis », explique Koeman. « Notamment au vu de sa situation actuelle. Ce qu’il peut et doit améliorer. Mais c’est logique compte tenu de sa période de blessure. »

Malgré tout, Koeman se dit confiant quant à la condition du meilleur buteur de l’histoire des Oranje : « Je suis optimiste. Nous avons encore douze jours, et je pense qu’il sera prêt pour affronter le Japon. »