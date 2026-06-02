Ronald Koeman convoque deux joueurs non retenus pour la Coupe du monde afin de préparer le match face à l’Algérie

Selon le journal Het Algemeen Dagblad, Ian Maatsen et Lutsharel Geertruida figurent dans le groupe des Oranje pour le match amical face à l’Algérie, mercredi soir.

Les deux défenseurs figurent sur « la liste des remplaçants », a révélé le sélectionneur Ronald Koeman mercredi dernier lors de la conférence de presse.

Ils pourraient intégrer le groupe final si un joueur se blessait et déclarait forfait.

Jurriën Timber, qui a disputé samedi la finale de la Ligue des champions avec Arsenal (perdue aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain), bénéficie actuellement d’un repos supplémentaire.

Denzel Dumfries sera également absent mercredi au De Kuip : il purge son suspension après son carton rouge contre l’Équateur (1-1) lors de la dernière date FIFA.

Côté algérien, l’attaquant du Feyenoord Anis Hadj Moussa et Ramiz Zerrouki sont également présents. Le pays nord-africain affrontera l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche lors du premier tour.

Après cette rencontre, les Néerlandais s’envoleront vers les États-Unis pour deux nouveaux tests face à l’Ouzbékistan, avant d’entamer leur tournoi face au Japon le 14 juin.







