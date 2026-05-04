Ronald Koeman apporte son soutien à Pierre van Hooijdonk, candidat au poste de sélectionneur pour la Coupe du monde : « C’est assurément une option. »

À l’approche de la Coupe du monde, le débat sur la composition idéale de l’équipe nationale néerlandaise s’intensifie. Le sélectionneur Ronald Koeman s’est exprimé dans l’émission « NOS Studio Voetbal » au sujet d’un éventuel passage à un système à cinq défenseurs, et n’a pas exclu cette option.

Pierre van Hooijdonk a ouvert le débat en dévoilant sa composition idéale pour la Coupe du monde. Il abandonne ainsi la défense à quatre habituelle et confie à Cody Gakpo un rôle d’arrière gauche, une idée que Theo Janssen avait déjà évoquée quelques semaines plus tôt.

L’ancien international justifie son choix : « Je trouve que c’est une composition plutôt sympa. Bien sûr, on peut dire de Gakpo qu’il n’est pas un arrière latéral, car il ne sait pas défendre. Mais Ouaissa et Önal au NEC ne sont pas non plus des défenseurs, mais des attaquants. »

NOS Studio Voetbal

Selon lui, chaque joueur est capable d’assumer ce rôle dans une certaine mesure. « L’avantage de cette organisation est très simple : en décalant tout d’un cran, on revient à un 4-3-3 et chacun retrouve la position où il a l’habitude d’évoluer. »

Koeman approuve cette approche : « C’est une option, faire défendre un ailier sur un côté – que ce soit l’ailier gauche ou l’ailier droit – en tant qu’arrière. On peut aussi envisager un milieu de terrain qui jouerait comme l’un des trois défenseurs centraux », poursuit-il.

Le sélectionneur national a rappelé qu’il existait plusieurs options. « Je suis d’accord : face à ce type d’équipes, il faut souvent passer en marquage individuel. C’est ce que nous devons faire. La manière dont nous allons procéder dépendra aussi de la disponibilité des joueurs. Cela montre encore une fois qu’on ne peut pas compter là-dessus à 100 %. Mais nous devons nous adapter à cette situation », conclut Koeman.