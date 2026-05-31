Ronald Koeman accorde un peu plus de repos à un joueur de l'équipe nationale néerlandaise

Jurriën Timber bénéficiera de quelques jours de repos supplémentaires, accordés par le sélectionneur Ronald Koeman, a confirmé ESPN dimanche. Le défenseur droitier ne ralliera le groupe des Oranje que jeudi, alors que la préparation pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique a débuté dimanche.

Il rejoindra le groupe jeudi au camp de base des Oranje et manquera donc le match amical contre l’Algérie, prévu mercredi au stade De Kuip face à Anis Hadj Moussa et Ramiz Zerrouki.

De retour à Arsenal samedi après plus de deux mois d’indisponibilité, il est entré en jeu lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, sans pouvoir empêcher la défaite des siens.

Dimanche, Timber et ses coéquipiers ont défilé en bus à toit ouvert dans le nord de Londres, près de l’Emirates Stadium, pour célébrer le titre de champion d’Angleterre d’Arsenal devant 1,5 million de supporteurs.

Le joueur, qui compte 23 sélections, s’envolera jeudi avec la sélection néerlandaise pour les États-Unis. Un match amical contre l’Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, est programmé à New York le lundi 8 juin à 20 h 45, heure néerlandaise.

Après cette préparation, les Néerlandais entameront la phase de groupes de la Coupe du monde face au Japon le 14 juin, puis affronteront la Suède le 20 juin et la Tunisie le 26 juin.