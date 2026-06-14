Ronald Koeman a tranché : Memphis Depay et Crysencio Summerville seront alignés pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Japon

Comme Koeman l’avait déjà laissé entendre samedi soir en conférence de presse, le gardien, qui souffrait de douleurs à la hanche la semaine dernière, a été jugé suffisamment en forme pour débuter dans les cages.

Devant lui, la défense alignera Denzel Dumfries à droite, Micky van de Ven à gauche, ainsi que la paire centrale Jan Paul van Hecke – Virgil van Dijk.

Au milieu, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders conservent leur place.

Devant, Koeman devait trancher le cas Memphis Depay : l’attaquant est apte, mais le sélectionneur lui préfère Donyell Malen en pointe. Crysencio Summerville débute donc à droite, tandis que Cody Gakpo occupe le couloir gauche.

Le coup d’envoi de ce premier match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Japon sera donné à 22h00, heure néerlandaise, à l’AT&T Stadium d’Arlington.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Summerville, Malen, Gakpo.

Composition du Japon : Suzuki ; Taniguchi, Watanabe, Ito ; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura ; Kamada, Sano ; Ueda.