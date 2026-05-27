Ronald Koeman a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde avec l’équipe nationale néerlandaise. Memphis Depay, qui a disputé ses premières minutes avec les Corinthians ce week-end pour la première fois depuis sa blessure, semble suffisamment en forme. Jurriën Timber, bien qu’encore blessé, figure également dans la liste.

Ces dernières semaines, la principale incertitude concernait les joueurs encore convalescents : Timber n’a pas joué la moindre minute avec Arsenal depuis le 14 mars, tandis que Memphis et Justin Kluivert poursuivent leur remise en forme. Malgré ces réserves, ils font partie des 26.

Un stage de trois jours à Zeist a également permis à Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber et Noa Lang de postuler pour une place ; seuls Til, Lang, Timber et Flekken ont convaincu le sélectionneur.

Lutsharel Geertruida reste également à quai, tandis que Crysencio Summerville et Wout Weghorst décrochent leur billet.

Les Néerlandais entameront la Coupe du monde le 14 juin face au Japon, puis affronteront la Suède et la Tunisie dans le groupe F. Avant cela, ils disputeront des matchs amicaux contre l’Algérie et l’Ouzbékistan.

Mercredi après-midi, le sélectionneur national détaillera ses choix lors d'une conférence de presse à Zeist, diffusée en direct à 14h45 sur ESPN.

Liste complète des Oranje pour la Coupe du monde

Gardiens : Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur),

Milieux de terrain : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Tijjani Reijnders (Manchester City), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Attaquants : Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).