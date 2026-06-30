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Ronald KoemanNOS

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Ronald Koeman a livré une réaction très virulente après le match Pays-Bas - Maroc : « Je m'en fiche complètement... »

Pays-Bas vs Maroc
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R. Koeman

Ronald Koeman assume pleinement son choix tactique audacieux d’aligner cinq défenseurs face au Maroc. Le sélectionneur des Pays-Bas l’a confirmé en conférence de presse après la rencontre, au micro de la NOS.

Au Mexique, Tijjani Reijnders avait cédé sa place à Nathan Aké, chargé de renforcer l’arrière-garde.

Koeman assume pleinement ce choix : « J’en garde un bon souvenir. Pour le reste, je n’ai pas vraiment envie d’en parler. Nous n’avons rien à nous reprocher, comme le montre bien l’état d’épuisement des garçons. Nous avions un rêve. »

Plus tard, il a toutefois dû préciser son analyse : « Bien sûr, il y a des choses à améliorer et j’ai constaté qu’à certains moments nous reculions trop. Nous ne parvenions plus à mettre la pression, mais nous avons aussi bien défendu. »

« On ne peut pas non plus ne rien concéder face à une équipe aussi forte, mais tout ça, c’est avec le recul. Avec le recul, tout le monde détient la vérité », affirme Koeman, dont le ton se fait de plus en plus acerbe au fil de son intervention.

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Il assume pleinement ce choix, estimant que la sélection avait trop concédé lors des matchs de groupe. « On peut fermer les yeux et continuer ainsi, mais c’est le rôle de l’entraîneur de faire évoluer les choses. Tout le monde réclamait une défense à cinq, alors on a joué à cinq derrière et ça ne va toujours pas. Mais je m’en moque. Je ne le regrette pas. »

Interrogé sur son avenir à la tête des Oranje, il a coupé court : « J’y ai déjà réfléchi, mais je ne m’exprimerai pas là-dessus pour l’instant. »

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