Vendredi matin, l'équipe nationale néerlandaise a battu la Tunisie (3-1) au terme d'un match engagé. Grâce à ce succès, les Oranje s’assurent la première place du groupe et affronteront le Maroc au stade à élimination directe de la Coupe du monde. Après la rencontre, le sélectionneur Ronald Koeman a analysé la performance contre les Aigles de Carthage et évoqué le prochain adversaire, finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde.

Un départ canon à Kansas City a permis aux Oranje de mener 2-0 après moins de dix minutes, et le suspense était déjà presque éteint avant la mi-temps.

« Nous voulions bien commencer, et c’est ce qui s’est passé. Très vite, nous menions 2-0 », a d’abord déclaré Koeman au micro de la NOS. « Ensuite, je pense que nous avons plutôt bien poursuivi. Nous avons toutefois connu quelques moments en contre-attaque où notre organisation défensive n’était pas optimale. Les phases d’avant et d’après la mi-temps n’étaient pas bonnes. »

« On voit alors que lorsqu’on joue ensuite à un rythme un peu plus soutenu, tout se passe bien. Donc, par moments, on se relâche un peu, ce qu’il ne faut pas faire, mais c’est peut-être aussi dû à l’adversaire : on n’est plus à 100 % dans la tête, mais à 90 %. »

« Ne pas mettre la pression, attendre un peu… S’ils ont de l’espace, ils savent aussi bien jouer au football. » Le sélectionneur néerlandais regrette ces baisses de régime : « On veut bien jouer un match dans son ensemble, et cela ne doit pas comporter de moments de négligence. Tant en possession du ballon que lors des transitions. »

« Car on en aura bien besoin au tour suivant, quand on affrontera de meilleures équipes », prévient Koeman, qui sait qu’une victoire face au Maroc est indispensable pour maintenir en vie le rêve mondialiste. « Oui, très bien », réagit-il à propos du prochain match décisif des 16es de finale.

Les Néerlandais disputeront ce match décisif à Monterrey, mais Koeman ne craint pas la chaleur : « Nous n’avons pas souffert de la chaleur à Kansas City, et nous avons joué deux matchs en salle. S’il fait chaud, il faudra l’accepter », a-t-il conclu.