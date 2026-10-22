Ronald de Boer n’est pour l’instant pas impressionné par la vitesse de Viktor Tsygankov. L’ancien international néerlandais attendait davantage d’explosivité de l’attaquant ukrainien, qui débute sur le banc jeudi soir face à l’Atalanta. Sur Ziggo Sport, De Boer fait part de son étonnement quant aux qualités de la recrue avant le match de Ligue Conférence.

De Boer estime que l’Ajax de l’entraîneur Míchel Sánchez manque surtout de vitesse en attaque. « Quand on regarde le match du Paris Saint-Germain contre Barcelone cette semaine, on voit une vitesse pure, exceptionnelle. C’est ce qui me manque à l’Ajax, par exemple », commence l’ancien milieu de terrain.

Selon De Boer, le club d’Amsterdam compte trop peu de joueurs capables de faire la différence par leur vitesse. « Marcos Leonardo n’est pas extrêmement rapide, Gloukh non plus, et Brandt joue alors ailier droit, ou Klaassen occupe plus ou moins ce poste. Il faut donc compter sur les latéraux qui montent, mais ce ne sont évidemment pas non plus des sprinteurs hors pair. »

L’ancien joueur de l’Ajax espérait que Tsygankov apporterait une solution à ce problème, mais ce qu’il a vu jusqu’ici l’a déçu. « Je pensais que Tsygankov était rapide, lui aussi, mais c’est décevant, non ? Il a un pied gauche formidable, ça se voit, mais on ne se dit pas qu’il peut aussi faire mal aux adversaires par sa vitesse. »

De Boer constate que l’Ajax peine ainsi à se montrer dangereux lorsque des espaces s’ouvrent soudainement. « Il arrive de récupérer le ballon après une perte de balle stupide de l’adversaire, et il faut alors pouvoir lui faire mal. Ce jeu en profondeur me manque dans cet Ajax », explique le consultant, qui souligne également l’absence de Simon Adingra, blessé. « On comptait aussi sur lui pour cela, parce qu’on se dit qu’il est rapide. »

Wim Kieft a lui aussi des doutes sur la forme actuelle de Tsygankov, même s’il sait de quoi l’Ukrainien est capable. « Je l’ai vraiment vu faire des choses formidables par le passé, mais c’était par le passé. Ici, il n’a pas encore pu le montrer », affirme Kieft, qui soupçonne l’attaquant de ne pas être arrivé à Amsterdam en pleine forme.

Kieft se demande en outre comment Míchel pourvoira le poste d’ailier droit lorsque Steven Berghuis sera de nouveau disponible. « Un Berghuis en forme a évidemment une valeur inestimable pour l’Ajax », souligne l’ancien attaquant.

Malgré ses critiques, De Boer voit tout de même des motifs d’espoir dans le jeu de l’Ajax. « Quand le jeu collectif est très bon, et il l’est par moments, on peut compenser le manque de vitesse », explique-t-il. « Ils l’ont bien fait contre Groningen, mais cette fois, ils ne jouent pas contre le FC Groningen : ils affrontent l’Atalanta. À mes yeux, c’est tout de même une meilleure équipe. »