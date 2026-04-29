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Jonathan van Haaster

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Ronald de Boer est en colère contre l’arbitre Danny Makkelie lors du match Atlético Madrid - Arsenal : « Ça me met tellement en colère ! »

Atletico Madrid vs Arsenal
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Arsenal
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Ronald de Boer ne comprend pas la décision de Danny Makkelie d’accorder un penalty à l’Atlético Madrid mercredi soir contre Arsenal (1-1). Selon l’analyste de Ziggo Sport, il n’y a pas eu de mouvement anormal de la part de Ben White, pour lequel Makkelie a finalement sifflé une faute de main. « Ça me met tellement en colère ! »

Peu après la reprise, le milieu de terrain de l’Atlético Marcos Llorente a frappé violemment le bras de White. Makkelie a hésité et n’a pas immédiatement accordé de penalty, mais Dennis Higler, l’assistance vidéo, l’a appelé à consulter l’écran et il a changé d’avis. Julián Álvarez a transformé la sentence pour fixer le score final à 1-1.

« Je ne considère pas du tout que ce soit un penalty », tranche De Boer. « Le ballon touche la main après avoir rebondi sur le tibia ou le genou, et il file ensuite dans une autre direction. »

« Donc oui… Je trouve que c’est très léger. Il a épluché le règlement et il a le droit de l’accorder, mais je trouve que… », De Boer marque une pause. Le présentateur Wytse van der Goot affirme que le corps de White est devenu « anormalement plus grand » à cause du bras tendu de l’Anglais.

L’ancien international néerlandais rejette cette analyse : « Anormal ? Qu’est-ce qui est anormal ? On ne va tout de même pas jouer au foot les mains dans le dos ? Allez Wytse, ça me met vraiment en colère ! »

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« On ne va tout de même pas défendre les mains sur la nuque ?! Ce n’est pas contre nature ! Si je tourne comme ça, ma main va tout de même comme ça », conclut De Boer en montrant un geste parfaitement naturel. « On ne va pas non plus se tordre de la sorte ! Ce n’est pas contre nature ! »

Jaap Stam, co-analyste nettement plus posé que De Boer, estime lui aussi qu’il s’agissait d’un geste « naturel » de la part de White. « De nos jours, on défend les mains dans le dos, car on ne peut plus rien faire d’autre. Or, cela rend l’équipe en défense plus vulnérable », explique Stam.

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