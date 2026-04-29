Ronald de Boer ne comprend pas la décision de Danny Makkelie d’accorder un penalty à l’Atlético Madrid mercredi soir contre Arsenal. Selon l’analyste de Ziggo Sport, Ben White n’a pas effectué de mouvement anormal, et pourtant Makkelie a sifflé une main et désigné le point de penalty. « Ça me met tellement en colère ! »

Peu après la reprise, le milieu de terrain de l’Atlético Marcos Llorente a frappé violemment le ballon vers le bras de White. Makkelie a hésité un instant avant de finalement indiquer le point de penalty. Le VAR Dennis Higler n’est pas intervenu et Julián Álvarez a fixé le score final à 1-1.

« Je ne considère pas du tout que ce soit un penalty », tranche De Boer. « Le ballon touche sa main après avoir rebondi sur son tibia ou son genou, et il part ensuite dans une autre direction. »

« Donc oui… C’est très léger. Il a épluché le règlement et il a le droit de l’accorder, mais… », De Boer marque une pause. Wytse van der Goot estime que le corps de White est devenu « anormalement plus grand » en raison du bras tendu de l’Anglais.

De Boer rejette fermement cette analyse : « Anormal ? Qu’est-ce qui est anormal ? On ne va tout de même pas jouer au foot les mains dans le dos ? Allez Wytse, ça me met vraiment en colère ! »

« On ne va tout de même pas défendre les mains sur la nuque ?! Ce n’est pas contre nature ! Si je tourne comme ça, ma main va forcément comme ça », conclut De Boer en illustrant un geste parfaitement naturel. « On n’a pas à se tordre de la sorte ! Ce n’est pas contre nature ! »

Jaap Stam, co-analyste nettement plus posé que De Boer, estime lui aussi qu’il s’agissait d’un geste « naturel » de la part de White. « De nos jours, on défend les mains dans le dos, car on ne peut plus rien faire d’autre. Or, cela rend l’équipe en défense plus vulnérable », explique Stam.