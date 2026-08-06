Ronald de Boer conseille à l’Ajax : « Ne le recrutez pas ! Il y a quelque chose qui cloche chez ce garçon »

Ronald de Boer déconseille à l’Ajax de faire revenir Noa Lang à Amsterdam. L’ancien international a affiché de gros doutes, jeudi soir sur Ziggo Sport, après la victoire 3-1 contre Shelbourne FC, au sujet de la personnalité de l’attaquant de Naples.

Lang est dans le viseur de l’Ajax comme possible remplaçant de Mika Godts, ardemment convoité par le Paris Saint-Germain. Le Belge était encore titulaire contre Shelbourne et a ouvert le score sur penalty, mais il aurait lui-même déjà trouvé un accord personnel avec le club français.

Selon de précédentes informations, Naples réclamerait environ 25 millions d’euros pour Lang. De Boer voit les qualités footballistiques de l’attaquant de 27 ans, mais doute fortement qu’il corresponde humainement à l’effectif actuel de l’Ajax.

« Non, comme joueur oui, mais il a déjà eu ça à plusieurs reprises à Naples et à Galatasaray », a réagi De Boer lorsque le présentateur Sam van Royen lui a demandé si Lang devait faire partie du nouveau mélange à Amsterdam. « S’il avait été si bon, il serait resté là-bas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez ce garçon. »

Van Royen souligne pourtant que beaucoup d’anciens coéquipiers adorent Lang, mais cela ne change pas la position de De Boer. « En tant qu’entraîneur, c’est souvent un dossier un peu épineux avec lui. C’est ce que tout le monde dit. »

De Boer insiste sur le fait que son doute ne concerne pas les qualités sportives de l’ailier. « Je suis fan du football de Noa Lang, que ce soit clair. De sa personnalité, je suis un peu moins fan. »

L’ancien joueur de l’Ajax n’exclut toutefois pas que des joueurs expérimentés comme Daley Blind, Julian Brandt, Marc ter Stegen et Davy Klaassen puissent avoir une influence positive sur Lang. « Peut-être que ça se passera bien s’il se retrouve dans un tel groupe et que Blind le prend par le col, mais c’est ce que me dit mon ressenti. »

Selon De Boer, Jordi Cruijff et l’entraîneur Míchel Sánchez pourraient être capables de tenir Lang dans le rang, même si, d’après lui, cela reste difficile à prévoir. « J’espère que, s’il vient ici, il prouvera le contraire. Je serai le premier à reconnaître que j’ai tort, mais je ne vais pas cacher ce que je ressens. »