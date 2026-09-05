Ronald de Boer : « C’est incroyable que Jordi Cruijff l’ait fait venir à l’Ajax »

Ronald de Boer estime que Jordi Cruijff est parvenu à bâtir un excellent effectif à l’Ajax, comme il l’a confié avant Ajax - PSV sur ESPN. L’arrivée de joueurs expérimentés comme Daley Blind et Julian Brandt lui semble notamment être une très bonne décision.

Après de longs contacts, l’Ajax est finalement parvenu à recruter Brandt, libre de tout contrat. Un véritable coup, alors qu’il évoluait encore au plus haut niveau la saison dernière avec le Borussia Dortmund. De Boer constate immédiatement que l’Allemand impose sa marque sur l’équipe de l’Ajax.

« C’est un homme qui a tellement de vision du jeu, tellement de calme. C’est le genre de joueurs dont vous avez besoin. De ceux qui ne paniquent pas quand ils seront sur le terrain face au PSV. Il a tout vécu. »

« C’est un joueur fantastique », poursuit De Boer. « C’est presque incroyable que Jordi Cruijff ait pu le convaincre de venir jouer ici. »

« Nous avons récemment fait une interview avec lui et c’est un gars tellement sympa. Il a énormément envie d’y être, et l’Ajax va, on l’espère, prendre énormément de plaisir avec lui », prédit l’analyste.

Samedi soir, Brandt est titulaire avec l’Ajax pour le choc face au PSV. En Eredivisie, il avait déjà trouvé le chemin des filets contre le PEC Zwolle, tandis qu’il a également marqué lors des tours préliminaires de Conference League contre le FC Sion et le Shelbourne FC.